El sacrificio que convirtió a tres patinadoras locales en campeonas nacionales

El brillo de una medalla suele durar apenas unos segundos, lo que tarda en sonar el aplauso y en capturar la foto del podio. Pero detrás de cada campeonato, hay años de constancia, rutinas exigentes y un esfuerzo invisible que pocas veces se ve. Así lo viven Josefina Turino (17), Lara Farías (16) y Bianca Cravero (13), patinadoras del Club El Ceibo que fueron protagonistas en el último Campeonato Absoluto de Patín realizado en San Juan, donde alcanzaron un campeonato y dos subcampeonatos nacionales.

El día a día de las tres está marcado por la combinación entre la escuela y la pista. Josefina y Lara, que cursan quinto año, muchas veces deben reorganizar sus rutinas para cumplir con el colegio y los entrenamientos: “Hay veces que se me superpone con el contraturno, entonces busco reemplazar con otros días”, explicó Josefina.

Por su parte, Bianca, que recién comienza sus estudios secundarios, aseguró que en la previa de los torneos nacionales los horarios se intensifican: “Para esos momentos sumamos turnos, venimos sábados, domingos, con más horas de esfuerzo y también trabajos con la preparadora física”.

La preparación física ocupa un lugar clave en el rendimiento. “Entrenamos dos o tres veces por semana, una hora y cuarto, y es fundamental porque el patín exige fuerza y también lo aeróbico para sostener coreografías de hasta tres minutos”, detalló Lara.

Pero no todo pasa por lo físico: la nutrición y la mente también son pilares invisibles de cada patinadora.

“Con la nutricionista ajustamos los desayunos, las comidas previas y posteriores a la práctica y la competencia”, contó Josefina. Para Bianca, ese acompañamiento fue vital en su primer Nacional: “Nos indicó cambios puntuales para llegar sin molestias y con más energía”. En paralelo, el trabajo con la psicóloga deportiva es una constante: “Cada 15 días tenemos encuentros, hablamos de la confianza y de cómo afrontar frustraciones. El patín es un deporte muy perfeccionista: un pie mal apoyado puede bajarte muchos puntos”, explicó Lara.

Recompensa al sacrificio

Ese esfuerzo invisible tuvo recompensa en San Juan. Josefina se consagró campeona nacional en A Nacional Junior, después de superar incluso una caída inicial en su coreografía: “Entré con miedo pero con seguridad por todo lo que había entrenado. Disfruté muchísimo y cuando vi el puntaje supe que había valido la pena todo el esfuerzo de tantos años”.

Lara fue subcampeona en B2 Juvenil y valoró el camino: “Llegar al Absoluto ya es un montón, porque solo veinte de todo el país tienen esa chance. Estar ahí es imponente, sentís nervios y felicidad a la vez, pero lo que queda es disfrutar”. Bianca, la más chica, fue subcampeona en B Promocional Infantil y no pudo contener las lágrimas: “En mi primer Nacional salí gritando y llorando de felicidad porque sentí que pude dar lo mejor de mí. Clasificar al Absoluto fue único, mucha ansiedad y nervios, pero también mucha alegría”.

Al final de la charla, mientras Lara contaba su experiencia, Bianca se emocionó por los logros de su compañera y las tres se fundieron en un abrazo. Ese gesto espontáneo fue el mejor resumen de lo que significa este deporte para ellas: un camino individual en la pista, pero sostenido en el compañerismo y la fuerza del grupo.

“Ver el avance de todas es muy lindo”, coincidieron. Porque detrás de cada medalla está el sacrificio personal, pero también el apoyo de una comunidad que empuja, contiene y celebra cada paso sobre la pista.