El renovado autódromo de Río Cuarto recibe al TC Pick Up y al Turismo Pista

Después de varias temporadas, las TC Pick Up vuelven al renovado Autódromo Parque Ciudad de Río Cuarto para disputar la 7ª fecha del campeonato 2025. La cita es el sábado 30 y domingo 31 de agosto y contará también con la participación del Turismo Pista.

El evento automovilístico, considerado el más importante del sur de Córdoba en 2025, volverá a correr en la Capital alterna de la Provincia después de 3 años.

El Autódromo Parque experimentó una verdadera transformación en materia de infraestructura, con aportes provinciales que permitieron mejorar las condiciones de la pista y de su predio en general, volviendo a posicionarlo entre los más convocantes del país.

Entre las obras más relevantes, se destacan la construcción de la nueva curva uno (con su respectiva cama de leca) y la mejora de todas las medidas de seguridad de las curvas del autódromo (con nuevos alambrados, jersey, nuevos muñecos de goma; camas de leca, entre otras).

También se construyó una nueva sala técnica, la mejor en su tipo de Argentina, y una nueva sala de prensa. A esto se suma la construcción de un nuevo playón en el predio, indispensable para la instalación de los equipos técnicos que compiten.

Cabe destacar que la inversión provincial en infraestructura permitió el regreso de este encuentro automovilístico, posicionando a Río Cuarto y a Córdoba como destino atractivo para eventos de gran escala.

Asimismo, representa un impulso económico para la región, que se traduce en un crecimiento exponencial del turismo, gastronomía, entretenimiento, entre otros sectores, lo que repercute de manera directa en la generación de empleo.

Las TC Pick Up vuelven a Río Cuarto

El presidente de la Agencia Córdoba Deportes, Agustín Calleri, explicó que era importante recuperar el Autódromo Parque en cuanto a infraestructura y seguridad. Además, expresó que este tipo de eventos dinamizan la economía.

“Con el regreso de estas categorías, tendremos un parque automotor de casi 180 vehículos. Será un espectáculo que no todas las categorías dan. Se viene trabajando en conjunto entre Provincia y Municipio. En Córdoba somos fierreros y queremos que estas actividades no se vayan nunca más de Río Cuarto”, añadió Calleri.

Seguidamente, el Intendente local Guillermo De Rivas destacó la importancia del circuito en el automovilismo del interior: “Hoy nuestro autódromo es un centro de referencia de todo el deporte motor, con la grilla más importante de todos los autódromos del interior del país. Esto es fruto del trabajo y la decisión de las autoridades del autódromo, acompañados con recursos del Gobierno provincial y del municipio”.

A su turno, el vicepresidente del Banco de la Provincia de Córdoba, Juan Manuel Llamosas, valoró la decisión del Gobierno provincial, junto al Municipio, y mencionó el trabajo colaborativo que se viene realizando en este tipo de eventos.

“El banco de todos los cordobeses interviene y es partícipe central en la posibilidad de que los vecinos puedan acceder de manera financiada a este tipo de eventos, entonces el Banco de Córdoba es una herramienta que favorece a esta industria”, aseguró.

Finalmente, el presidente del Automóvil Club Río Cuarto, Federico García, expresó: “Trabajamos arduamente desde hace más de un año con diferentes etapas de obras, vimos gran parte el 25 de mayo con el Turismo Nacional y las complementamos con otras”.

Venta de entradas: La información del evento está disponible en: https://tcpkriocuarto.com.ar/ . Las entradas continúan a la venta en: https://ventas.autoentrada.com/, o en el punto fijo de venta en Paseo Ribera Shopping de 10 a 20 hs hasta el sábado. Asimismo, se estableció otro punto fijo emplazado frente a la Sociedad Rural local.