El partido de Sportivo Belgrano con Sarmiento será televisado por DirecTV

El partido de las 28ª fecha de la Zona Norte del Federal A, entre Sportivo Belgrano y Sarmiento de Resistencia será televisado por DirecTV para toda latinoamérica, informó este viernes la institución de barrio Alberione.

Será el próximo lunes desde las 20.30 horas en el estadio "Juan Pablo Francia" y contará con el arbitraje de Joaquín Gil (San Pedro), acompañado por los asistentes Leonel Suárez (San Antonio de Areco) y Karim Doussouk (Chascomús). En tanto, el cuarto árbitro será Diego Novelli (Tandil).

Para este compromiso, el entrenador no podrá contar con el defensor Osvaldo Arroyo -expulsado ante Racing-, tampoco con Tomás Federico -que llegó a la quinta amarilla-. Federico López y Diego Núñez serían los reemplazantes en el once titular.

La probable formación saldría con Leonardo Martina, Lucio Pérez, Mauro Orué, Brian Flores, Federico López; Jeremías Giménez, Diego Núñez; Lucas Seimandi, David Müller, Enzo Avaro y Tomás Attis.

Así se juega la fecha

Sábado 3 de Septiembre

10 hs Crucero del Norte vs Unión (Sunchales)

Domingo 4 de Septiembre

15:30 hs Juv. Unida (Gualeguaychú) vs Central Norte

16 hs Boca Unidos vs San Martin (Formosa)

16 hs Gimnasia (CdU) vs Def. de Belgrano (Va. Ramallo)

19 hs Juv. Antoniana vs Def. de Pronunciamiento

20 hs Sp. Las Parejas vs Gimnasia y Tiro

Lunes 5 de Septiembre

20:30 hs Sp. Belgrano vs Sarmiento

Martes 6 de Septiembre

21 hs Racing (Cba) vs Douglas Haig