Este sábado, el Mundial de Clubes de la FIFA dará inicio con un nuevo formato, el cual incluye la participación de 32 equipos, marcando un hito en la historia del torneo. La competición podrá disfrutar de un total de 64 encuentros, con la gran final programada para el 13 de julio.

El primer partido enfrentará al Inter Miami, capitaneado por Lionel Messi, y al Al Ahly, dando inicio a una serie de encuentros emocionantes en la fase de grupos. A continuación, se detalla el fixture del Mundial de Clubes.

Fixture de la fase de grupos del Mundial de Clubes:

Grupo A:

Al Ahly – Inter Miami: sábado 14 de junio a las 21

Palmeiras – Porto: domingo 15 de junio a las 19

Palmeiras – Al Ahly: jueves 19 de junio a las 13

Inter Miami – Porto: jueves 19 de junio a las 16

Porto – Al Ahly: lunes 23 de junio a las 22

Inter Miami – Palmeiras: lunes 23 de junio a las 22

Grupo B:

Paris Saint-Germain – Atlético Madrid: domingo 15 de junio a las 16

Botafogo – Seattle Sounders: domingo 15 de junio a las 23

Seattle Sounders – Atlético Madrid: jueves 19 de junio a las 19

Paris Saint-Germain – Botafogo: jueves 19 de junio a las 22

Seattle Sounders – Paris Saint-Germain: lunes 23 de junio a las 16

Atlético Madrid – Botafogo: lunes 23 de junio a las 16

Grupo C:

Bayern Múnich – Auckland City: domingo 15 de junio a las 13

Boca – Benfica: lunes 16 de junio a las 19

Benfica – Auckland City: viernes 20 de junio a las 13

Bayern Múnich – Boca: viernes 20 de junio a las 22

Auckland City – Boca: martes 24 de junio a las 16

Benfica – Bayern Múnich: martes 24 de junio a las 16

Grupo D:

Chelsea – Los Ángeles FC: lunes 16 de junio a las 16

Flamengo – ES Tunis: lunes 16 de junio a las 22

Flamengo – Chelsea: viernes 20 de junio a las 15

Los Ángeles FC – ES Tunis: viernes 20 de junio a las 19

ES Tunis – Chelsea: martes 24 de junio a las 22

Los Ángeles FC – Flamengo: martes 24 de junio a las 22

Grupo E:

River – Urawa Reds: martes 17 de junio a las 16

Monterrey – Inter: martes 17 de junio a las 22

Inter – Urawa Reds: sábado 21 de junio a las 16

River – Monterrey: sábado 21 de junio a las 22

Urawa Reds – Monterrey: miércoles 25 de junio a las 22

Inter – River: miércoles 25 de junio a las 22

Grupo F:

Fluminense – Borussia Dortmund: martes 17 de junio a las 13

Ulsan Hyundai – Mamelodi Sundowns: martes 17 de junio a las 19

Mamelodi Sundowns – Borussia Dortmund: sábado 21 de junio a las 13

Fluminense – Ulsan Hyundai: sábado 21 de junio a las 19

Borussia Dortmund – Ulsan Hyundai: miércoles 25 de junio a las 16

Mamelodi Sundowns – Fluminense: miércoles 25 de junio a las 16

Grupo G:

Manchester City – Wydad AC: miércoles 18 de junio a las 13

Al Ain – Juventus: miércoles 18 de junio a las 22

Juventus – Wydad AC: domingo 22 de junio a las 13

Manchester City – Al Ain: domingo 22 de junio a las 22

Juventus – Manchester City: jueves 26 de junio a las 16

Wydad AC – Al Ain: jueves 26 de junio a las 16

Grupo H:

Real Madrid – Al Hilal: miércoles 18 de junio a las 16

Pachuca – RB Salzburg: miércoles 18 de junio a las 19

Real Madrid – Pachuca: domingo 22 de junio a las 16

RB Salzburg – Al Hilal: domingo 22 de junio a las 19

Al Hilal – Pachuca: jueves 26 de junio a las 22

RB Salzburg – Real Madrid: jueves 26 de junio a las 22

Dónde verlo

Canal Telefe contrató un paquete de 21 partidos, que los emitirá por su canal de televisión abierta, por su página web oficial y también por su canal de YouTube. Lo mismo ocurrirá con Disney+, que les brindará a sus suscriptores del Pack Premium la posibilidad de poder ver 21 compromisos.

Entre los partidos disponibles, tanto para Telefe como para Disney+, se encuentra la inauguración entre Al Ahly e Inter Miami. También los tres partidos de fase de grupos de: River Plate y de Boca Juniors.

También emitirá Seattle Sounders vs. Atlético Madrid (19/06), Flamengo vs. Chelsea (20/06), Inter de Italia vs. Urawa Red Diamonds (21/06), Juventus vs. Widad AC (22/06), Atlético Madrid vs. Botafogo (23/06) y Juventus vs. Manchester City (26/06).