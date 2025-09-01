El Kempes fue sede de las finales del Córdoba Juega Adaptado

El Kempes fue sede de una de las instancias finales provinciales del Córdoba Juega Adaptado, una jornada que destacó al deporte como herramienta de inclusión, integración comunitaria y encuentro familiar.

El evento fue organizado por la Provincia, a través de la Agencia Córdoba Deportes.

Con la participación de atletas provenientes de distintos puntos de la provincia y de la capital, las competencias incluyeron boccia, tenis de mesa y esgrima, disciplinas que evidencian el crecimiento sostenido del deporte adaptado en Córdoba.

El programa Córdoba Juega transita así sus instancias finales, en las que los ganadores buscarán la clasificación para representar a la provincia en los Juegos Nacionales Evita. Este año, la tradicional cita deportiva volverá a realizarse en Mar del Plata, del 29 de septiembre al 4 de octubre, en conjunto con las competencias convencionales.

El avance de estas disciplinas se vincula directamente con el trabajo articulado entre la Agencia Córdoba Deportes, las escuelas de formación deportiva y los municipios que ya cuentan con áreas específicas de deporte adaptado. Esta red de apoyo amplía de manera significativa las oportunidades para que más jóvenes accedan a entrenamientos, viajes y competencias.

“La participación creció muchísimo. Nos alegra que cada vez haya más profes, más familias y más municipios involucrados. Es una verdadera fiesta en la que comparten nuestros futuros representantes para los Juegos Evita y también los adultos mayores que entrenan acá en el Kempes”, destacó Diego Brazzale, director de Proyectos Especiales Deportivos y responsable del área de Deporte Adaptado de la Agencia.

Familias, deporte e inclusión que transforma vidas

Historias como la de Valentina, que practica boccia desde hace más de un año en el Kempes y tuvo la oportunidad de representar a Córdoba en los Juegos Nacionales Evita, reflejan el impacto transformador de este programa.

“Valen tiene parálisis cerebral, pero encontró en el deporte un espacio para crecer, disfrutar y estar en comunidad. Entrena con muchas ganas y hoy pudo venir su abuelo a verla competir, lo vivimos con mucha emoción como familia”, contó su mamá Kari.

Jerónimo, otro de los participantes, también compite en boccia con rampa. Su papá explicó que el deporte se ha convertido en una herramienta de contención fundamental: “A él le hace bien en lo cognitivo, se divierte y además ejercita la precisión. Para nosotros, como familia, es una alegría verlo disfrutar tanto. El deporte es un canal para que pueda expresarse, compartir y reírse, y eso no tiene precio”.

Las Finales Provinciales del Córdoba Juega Adaptado continuarán durante la próxima semana; el martes con goalball, básquet en silla de ruedas y voley sentado; el miércoles con para-karate y el jueves con fútbol inclusivo.

De esta manera, el programa sigue consolidando un espacio que deja huella en cada participante, en cada profesional y en cada familia. Porque más allá del resultado, lo que se celebra es el crecimiento, el disfrute y el derecho de todos a hacer deporte.