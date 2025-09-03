Está en marcha una nueva edición de las Olimpiadas de la Hermandad Malvinera, un encuentro deportivo y cultural que reúne ex combatientes de distintas provincias y localidades, bajo un mismo espíritu: el de la unión, el respeto y la memoria por nuestras Islas Malvinas.

El evento es organizado por la Agrupación Veteranos de Guerra de Malvinas y Atlántico Sur “Casa del Veterano de Guerra de la Provincia” y cuenta con el apoyo del Gobierno de Córdoba, a través de la Agencia Córdoba Deportes.

Las actividades reunirán a más de 300 veteranos de guerra, en representación de 20 delegaciones de todo el país y del interior de Córdoba, para compartir jornadas de camaradería, competencia y encuentro.

Del 2 al 5 de septiembre, los participantes desplegarán toda su pasión y esfuerzo en diversas disciplinas como fútbol, vóley, básquet, tenis y un atractivo campeonato de penales, reafirmando la amistad, el respeto y la integración a través del deporte.

En el acto inaugural estuvieron presentes el legislador provincial y presidente del bloque Hacemos Unidos por Córdoba, Miguel Siciliano; el vicepresidente de la Agencia Córdoba Deportes, Luis Calvimonte; el secretario de Gobierno, Fiscalización y Control de la Municipalidad de Córdoba, Rodrigo Fernández; el vicepresidente del concejo deliberante de la Municipalidad de Córdoba, Marcos Vázquez; y el presidente de la Agrupación Veteranos de Guerra de Malvinas de Córdoba, Roberto Altamira.

Luis Calvimonte destacó la importancia de este evento deportivo: “Para el gobierno de Córdoba es un honor y un orgullo recibir a toda esta gente que ha hecho tanto por el país. Es un encuentro deportivo de distintas actividades con más de 300 participantes de todos lados, que nos permiten de alguna manera unir, no solamente a Córdoba, sino unir a todo el país, con una unión que va más allá del deporte”.

Por su parte, Roberto Altamira, enfatizó: “Estamos muy agradecidos por la convocatoria, por todos los compañeros que se han acercado de distintos puntos del país. El deporte es una excusa para pasar un tiempo grato entre todos los que vienen y recordar vivencias. Este es un momento muy significativo para nosotros, hay compañeros que quizás han pasado 43 años y no se han encontrado y en estos momentos siempre hay reencuentros”.

Las Olimpiadas de la Hermandad Malvinera se han consolidado con el tiempo como un espacio de integración que trasciende lo deportivo, fomentando el intercambio cultural, el trabajo en equipo y la unión de generaciones.

Este evento es, además, una oportunidad para reflexionar sobre los valores de la solidaridad y la identidad nacional, recordando que el deporte también es un vehículo de memoria colectiva.