Se juega el clásico cordobés, Sportivo Belgrano recibe este viernes a Racing de Córdoba en el marco de la 22ª fecha del Torneo Federal A. Será a partir de las 20.30 con arbitraje de Maximiliano Macheroni.

Para la Verde es "el día perfecto" para romper con una racha negativa de cinco derrotas consecutivas en el Boero. Hay mucho por ganar y poco por perder en medio de una temporada que hasta el día de hoy dio más tristezas que alegrías.

El equipo de Martelotto viene de caer ante Chaco For Ever donde Braian Camisassa vio la roja y no podrá jugar por dos partidos. Tampoco jugará Lucas Peludé, que se retiró lesionado en Resistencia. En ese sentido, se avizora el ingreso de Lucio Pérez y Juan Pablo Francia en el equipo titular.

Por su parte, la Academia viene de ganarle a Sarmiento de Resistencia y lidera la Zona B junto a Gimnasia y Tiro. El equipo de Medina es uno de los más sólidos del campeonato y firme candidato al ascenso.

Damián Peralta convocado. El joven mediocampista participó de su primera concentración y podría debutar este viernes.

Probables formaciones

Sportivo Belgrano: Matías Quinteros; Lucio Pérez, Santiago Molina, Mauro Orué y Federico López; Nicolás López Macri, Alex Aguirre y Brian Visser; Juan Pablo Francia; Maximiliano Bustamante y Ángel Prudencio. DT: Bruno Martelotto

Racing: Leonardo Rodríguez; Nahuel Rodríguez, Facundo Rivero, Martín Pucheta y Juan Albertinazzi; Franco Schiavoni, Emmanuel Giménez, Mariano Martínez y Leandro Fernández; Martín Garnerone y Nicolás Parodi. DT: Hernán Medina

Hora: 20.30 Árbitros: Maximiliano Macheroni (Rosario) A1: Lucas Cavallero (Villa Constitución) A2: Sebastián Osudar (Rosario) 4to árbitro: Brian Ferreyra (Venado Tuerto)

Estadio: Oscar C. Boero