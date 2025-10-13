Este fin de semana largo 16 equipos lucharon por el título del Correcaminos, torneo reservado para la categoría U17 y organizado por San Isidro. El campeón de la Copa de Oro fue Banda Norte de Río Cuarto que en la final venció por un punto a El Ceibo.

Los riocuartenses se quedaron con el trofeo en la final que ganaron 53 a 52 frente a El Ceibo; la Copa de Plata fue para San Isidro que le ganó a Capri de Misiones y en la Copa Estímulo quedaron Central Argentino de Villa María y Arenas de Buenos Aires en la primera y segunda colocación.

Campeón Copa de Oro: Banda Norte

Subcampeón Copa de Oro: El Ceibo

Campeón Copa de Plata: San Isidro

Subcampeón Copa de Plata: Capri de Misiones

Campeón Copa Estímulo: Central Argentino de VM

Subcampeón Copa Estímulo: Arenas de Bs As

Los equipos participantes fueron el anfitrión, El Ceibo, El Tala, Banda Norte de Río Cuarto, Unión Arroyo Seco, Amancay de La Rioja, Boston de Chile, Sportivo Suardi, Arenal de Buenos Aires, Banco Santa Fe, San Vicente de Bell Ville, Juventud de Resistencia, Almagro de Esperanza, Central Argentino de Villa María y Capri de Misiones.