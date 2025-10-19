El Ceibo enfrentará esta noche a Tiro Federal de Morteros en un duelo definitorio por los octavos de final de la Liga Provincial A de Básquet. El partido comenzará a las 20 en el estadio Antonio Cena de San Francisco, donde el equipo dirigido por Mara Blengini intentará hacerse fuerte como local para sellar su clasificación a cuartos de final.

“La Flor Nacional” se impuso en el primer juego por 82 a 78 con una destacada actuación de Pablo Grosso, quien anotó 23 puntos. Sin embargo, no logró cerrar la serie el pasado viernes en Morteros, donde cayó por 86 a 81 tras un buen comienzo que se desdibujó en el último tramo del partido.

Un parcial de 23-15 a favor de los morterenses en los minutos finales forzó la serie a un tercer encuentro. En ese segundo cruce, Gabriel Rojas fue el máximo anotador del equipo dirigido por Mara Blengini, con 22 unidades.

Con la serie igualada 1-1, el estadio Antonio Cena volverá a recibir una noche de eliminatorias, donde se espera que el apoyo del público juegue un rol clave. El Ceibo buscará hacerse fuerte como local para meterse entre los ocho mejores de la competencia y continuar en carrera por una plaza en la Liga Federal 2026.