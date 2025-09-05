Este fin de semana dos equipos de San Francisco comenzarán a competir en la Liga Federal U13 tras haber terminado entre los mejores cuatro en la Liga Provincial.

El Ceibo y San Isidro forman parte de los 81 clubes de todo el país que clasificaron a este certamen. Para ello, la Confederación Argentina de Básquet (CAB) dividió el mapa en diez regiones: Centro, Litoral, Mesopotamia, NEA, NOA, Oeste, Sudeste, Sur, Metropolitana I y Metropolitana II.

Las primeras tres etapas serán en instancia regional y la novedad para esta edición es que todos los elencos participantes jugarán como mínimo dos rondas, la tercera instancia será de repechaje.

En la Región Centro, El Ceibo viajará a Carlos Paz donde jugará con Sparta de Villa María, 9 de Julio de Rafaela y Bolívar (anfitrión).

En otro grupo estará San Isidro cuya zona es un triangular con Naranja Mecánica de Villa María y el local Atenas.

En el restante triangular intervendrán Ceres Unión, Atlético Tostado y Unión de Sunchales.

Los ganadores de cada zona más el segundo del cuadrangular avanzarán a la segunda fase en el Cuadrangular D, que otorgará dos pasajes directos a la cuarta etapa. En tanto, los seis equipos restantes se reagruparán en dos triangulares que definirán, en la tercera ronda (Repechaje Regional), a otros dos clasificados.