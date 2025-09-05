El Ceibo y San Isidro inician su camino en la Liga Federal U13
Los clubes de San Francisco serán representantes de la ciudad en la máxima competencia nacional para esta categoría.
Este fin de semana dos equipos de San Francisco comenzarán a competir en la Liga Federal U13 tras haber terminado entre los mejores cuatro en la Liga Provincial.
El Ceibo y San Isidro forman parte de los 81 clubes de todo el país que clasificaron a este certamen. Para ello, la Confederación Argentina de Básquet (CAB) dividió el mapa en diez regiones: Centro, Litoral, Mesopotamia, NEA, NOA, Oeste, Sudeste, Sur, Metropolitana I y Metropolitana II.
Las primeras tres etapas serán en instancia regional y la novedad para esta edición es que todos los elencos participantes jugarán como mínimo dos rondas, la tercera instancia será de repechaje.
- En la Región Centro, El Ceibo viajará a Carlos Paz donde jugará con Sparta de Villa María, 9 de Julio de Rafaela y Bolívar (anfitrión).
- En otro grupo estará San Isidro cuya zona es un triangular con Naranja Mecánica de Villa María y el local Atenas.
- En el restante triangular intervendrán Ceres Unión, Atlético Tostado y Unión de Sunchales.
Los ganadores de cada zona más el segundo del cuadrangular avanzarán a la segunda fase en el Cuadrangular D, que otorgará dos pasajes directos a la cuarta etapa. En tanto, los seis equipos restantes se reagruparán en dos triangulares que definirán, en la tercera ronda (Repechaje Regional), a otros dos clasificados.