Los equipos de San Francisco afrontarán este fin de semana la tercera fecha de la Liga Provincial A de Básquet, organizada por la Federación de Básquet de la Provincia de Córdoba. Asociación El Ceibo recibirá esta noche a Unión de San Guillermo en el estadio Antonio Cena desde las 21:00, mientras que El Tala jugará el domingo a las 19:00 en Córdoba frente a Hindú.

La Flor llega entonada tras lograr su primer triunfo en el clásico frente a El Tala, luego de haber debutado con derrota ante Bolívar de Carlos Paz. En tanto, el Albo buscará sumar su primera victoria en la temporada, luego de dos caídas consecutivas.

Los encuentros forman parte de la tercera fecha de la competencia provincial, que reúne a los mejores equipos de distintas regiones de Córdoba.