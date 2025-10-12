Este domingo 12 de octubre, los equipos de El Ceibo y El Tala iniciarán su participación en los octavos de final de la Liga Cordobesa de Básquet, edición Centenario, con el objetivo de dar el primer paso en la fase eliminatoria. Ambos conjuntos de San Francisco jugarán como locales desde las 20:30.

El Ceibo, que terminó en la segunda posición del ordenamiento general tras una destacada fase regular, recibirá en el estadio Antonio Cena a Tiro Federal de Morteros, equipo ubicado en el puesto 14. Gracias a su ubicación en la tabla, el equipo dirigido por Blengini contará con ventaja de localía en la serie.

Por su parte, El Tala también tendrá su estreno como anfitrión ante Unión de Oncativo (puesto 11) en su cancha de barrio San Martín, en un duelo que se jugará en simultáneo.

Ambas llaves se disputarán al mejor de tres partidos, con juegos programados para el 12, 17 y 19 de octubre (este último en caso de ser necesario un tercer encuentro). Si avanzan, los equipos se cruzarán en los cuartos de final entre el 24 de octubre y el 2 de noviembre.

La Liga Cordobesa entra así en su etapa definitoria con los 16 mejores equipos de la fase de grupos, tras la baja de Hindú y Bochas Sport, que competirán en la Liga Argentina. Con planteles sólidos y el apoyo de su público, El Ceibo y El Tala buscarán esta noche comenzar con el pie derecho su camino en los playoffs.