Este viernes arrancan los octavos de final de la Liga Cordobesa de Básquet con la disputa del primer partido de playoffs y los equipos sanfrancisqueños que van en busca de la ventaja.

La Flor Nacional, que se adjudicó la Zona E y fue el N°1 en de la fase regular, recibirá en el “Antonio Cena” a Bell de Bell Ville desde las 21.30 horas.

En tanto, El Tala -tercero en la Zona E- visitará a Almafuerte de Las Varillas, en mismo horario.

Cabe recordar que la serie se juega al mejor de tres partidos definiendo de local el mejor ubicado en la general de la fase regular. El segundo juego será el próximo viernes con localías invertidas y en caso de necesitar el tercer partido se disputará el domingo 29.

Octavos de final

El Ceibo vs. Bell (Bell Ville)

Almafuerte (Las Varillas) vs. El Tala

Bochas SC (Cnia. Caroya) vs. Acción Juvenil (Gral. Deheza)

9 de Julio (Morteros) vs. Ameghino (Villa María)

Argentino (Marcos Juárez) vs. Matienzo (Cba)

Banda Norte (Río Cuarto) vs. Unión (San Guillermo)

9 de Julio (Freyre) vs. Sparta (Villa María)

Unión Central (Villa María) vs. Central Argentino (Villa María)