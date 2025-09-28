Se juega este domingo la fecha 9 de la primera fase en la liga Cordobesa donde El Ceibo y El Tala buscan un pasaje a la Liga Federal 2026.

Por el lado de la Flor Nacional recibirá desde las 19 en el estadio Antonio Cena a Poeta Lugones de la ciudad de Córdoba. El equipo sanfrancisqueño logró la clasificación hace algunas fechas pero quiere asegurar el “1” y mejorar su posición en la tabla general de cara a los playoffs, además viene de perder con Unión en San Guillermo.

El Tala en cambio lleva sus ilusiones a Carlos Paz donde visitará a Bolívar desde las 20. Los dirigidos por Ramiro Ortiz están segundos y con una victoria aseguran su clasificación de forma anticipada sin esperar resultados de los rivales.

Esta es la penúltima fecha de la fase de grupos, los equipos de San Francisco están en el Grupo B de la Liga “A”. En la última jornada la semana entrante El Tala será local de Poeta y El Ceibo hará lo mismo pero con Hindú.

Los equipos que clasifican a octavos de final son cuatro por grupo y luego de esta etapa en cuartos lucharán por un ascenso que por ahora son seis para la provincia de Córdoba.