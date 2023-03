La Asociación El Ceibo visita este viernes a Bochas Sport Club en el marco de un nuevo juego de la Zona 2 de la División Centro en Liga Federal de Básquet. Será desde las 21 horas en Colonia Caroya.

El equipo de Blengini encadena dos victorias consecutivas y viene de bajar a los dos líderes que tenía la zona: Sportivo Suardi y Alberdi de San Luis. Buscará esta noche tomarse revancha también de la derrota sufrida en el debut ante el elenco caroyense.

Los sanfrancisqueños lideran la tabla con cuatro victorias y dos derrotas, mientras que Bochas es escolta con tres victorias y tres derrotas. En su último compromiso, los caroyenses vencieron a Almafuerte de Las Varillas en condición de visitante.

Previa

Bochas Sport Club: Agustín Jure, Juan Arguello, Julián Garate, Ignacio Segura, Joaquín Scolaro, Manuel Aranda, Pedro Edwards, Lucas González, Ramiro Infante Del Castaño, Agustín Moreno, Matías Esteban y Fabrizio Boscatto. DT: Cristian Colli.

Asociación El Ceibo: Luciano García, Tomás Silveira, Martín Sauco, Álvaro Caraffa, Ignacio Zaffetti, Franco Riffle, Sebastián Fux, Pablo Grosso, Mateo Vázquez, Matteo Blengini y Manuel Morán. DT: Eduardo Blengini.

Hora: 21

Estadio: Bochas SC

9ª fecha

Viernes 21 hs | Bochas SC vs. El Ceibo

Sábado 20 hs | Atl. Bell vs. Sp. Suardi

Sábado 1 de abril | Alberdi vs. 9 de Julio (Morteros)

Así está la tabla