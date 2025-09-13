El Ceibo venció a El Tala en el clásico y sigue puntero en la Liga Provincial

El Ceibo se quedó anoche con una contundente victoria por como local ante El Tala en el clásico sanfrancisqueño de la Liga Provincial A de Básquet, lo que mantiene al equipo que dirige “Mara” Blengini al tope de las posiciones de su grupo.

El equipo local fue amplio dominador de las acciones y con el triunfo sigue como líder de la zona B y en busca del mejor posicionamiento para obtener la ventaja de la localía en las definiciones de playoffs.

Gabriel Rojas fue el goleador de La Flor y del partido con 21 puntos; mientras que en el Albo se destacó Francisco Melastro, con 12 tantos.