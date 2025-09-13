El Ceibo venció a El Tala en el clásico y sigue puntero en la Liga Provincial
La Flor Nacional se quedó con una amplia victoria por 85 a 57 en el duelo de equipos sanfrancisqueños de la Liga Provincial.
El Ceibo se quedó anoche con una contundente victoria por como local ante El Tala en el clásico sanfrancisqueño de la Liga Provincial A de Básquet, lo que mantiene al equipo que dirige “Mara” Blengini al tope de las posiciones de su grupo.
El equipo local fue amplio dominador de las acciones y con el triunfo sigue como líder de la zona B y en busca del mejor posicionamiento para obtener la ventaja de la localía en las definiciones de playoffs.
Gabriel Rojas fue el goleador de La Flor y del partido con 21 puntos; mientras que en el Albo se destacó Francisco Melastro, con 12 tantos.