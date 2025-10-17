Luego de un gran triunfo en casa, El Ceibo visitará esta noche a Tiro Federal de Morteros desde las 21:00, en el segundo juego de la serie de octavos de final de la Liga Cordobesa. Tras imponerse 82 a 78 el pasado domingo en el estadio Antonio Cena, el equipo de San Francisco buscará sellar su clasificación a la siguiente fase del certamen provincial.

Una nueva victoria pondría a la “Flor Nacional” en cuartos de final, donde comenzarán a definirse las plazas para la Liga Federal 2026. En caso de caer esta noche, la serie se definirá el próximo domingo, desde las 20:00, nuevamente en San Francisco.

El conjunto dirigido por Eduardo Blengini mostró temple y efectividad en el primer duelo, y buscará repetir esa fórmula en suelo morterense para evitar un tercer encuentro. Tiro Federal, por su parte, buscará hacerse fuerte en casa, donde este viernes se juegan todas sus chances de seguir en carrera.