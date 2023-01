Se acerca el inicio de la temporada 2023 de la Liga Federal de Básquet y sobre la marcha se realizan algunos cambios o reacomodamientos en el cronograma de partidos. En este caso, el calendario de El Ceibo tendrá una modificación y fecha definida para dos encuentros más.

No obstante, la Flor Nacional continúa su preparación -que se extendió sorpresivamente- y ya disputó dos amistosos ante Almagro de Esperanza donde consiguió dos victorias.

En ese marco, el próximo miércoles recibirá en el “Antonio Cena” a Trebolense de El Trébol que también jugará la Liga Federal.

Cronograma de las primeras fechas:

Lunes 13 de febrero | 21 hs El Ceibo vs. Bochas SC (Colonia Caroya)

Viernes 17 de febrero | 22 hs 9 de Julio (Morteros) vs. El Ceibo

Viernes 25 de febrero | 22 hs El Ceibo vs. Almafuerte (Las Varillas)

Miércoles 1 de marzo | Atl. Bell (Bell Ville) vs. El Ceibo