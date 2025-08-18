Asociación El Ceibo se impuso como local ante Unión San Guillermo por 80 a 57, en el marco de la tercera fecha de la Zona B de la Liga Provincial A de Mayores, disputada anoche en el estadio “Antonio Cena”.

Se trata de la segunda victoria consecutiva del conjunto sanfrancisqueño, que dominó el partido desde el inicio con una destacada actuación de Gabriel Rojas, máximo anotador con 26 puntos. También aportaron en ofensiva Andrione con 13, Blengini con 10 y Ledesma con 13.

El equipo local mostró intensidad desde el primer cuarto y no permitió reacción a su rival, logrando un triunfo amplio que lo posiciona en la cima con un récord de 2-1, al igual que Poeta Lugones de Córdoba y Bolívar de Carlos Paz.

En la próxima jornada, correspondiente a la cuarta fecha, El Ceibo volverá a jugar en casa, esta vez frente a Poeta Lugones.