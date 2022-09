El Ceibo sigue mandando en el Asociativo y también en la Copa Conjunto

En la continuidad de la fase regular del Torneo Clausura del Asociativo de Básquet, la Asociación El Ceibo no detiene su marcha porque continúa invicto en primera división y también es líder de la Copa Conjunto.

El pasado martes venció en condición de visitante a Almafuerte de Las Varillas por 75 a 68 en el marco de la 7ª fecha. Con este resultado, el equipo de 'Mara' Blengini acumula un invicto de 11 partidos, 7 por el torneo local y 4 por el torneo provincial.

Por otro lado, El Tala se quedó con un triunfazo en el clásico local tras vencer a San Isidro en el estadio "Luis Rafael Ferreyra" por 74 a 65. El Albo consiguió un nuevo triunfo que lo predispone de la mejor manera para lo que viene en el certamen provincial.

Además, también el martes, Sociedad Sportiva Devoto derrotó como local a Cultural Arroyito por 103 a 58.

Tabla de 1º división

1. El Ceibo 14 pts.

2. Almafuerte 12 pts.

3. El Tala 11 pts.

4. San Isidro 9 pts.

5. SS Devoto 9 pts.

6. Cult. Arroyito 8 pts.

8ª fecha (Martes)

El Ceibo vs. El Tala

Almafuerte vs. SS Devoto

San Isidro vs. Cult. Arroyito

Copa Conjunto Gustavo 'Zurdo' Rosa

Por otro lado, la Flor Nacional también es líder de la Copa Conjunto, que corresponde a la sumatoria de puntos de las categorías U15, U17, U19 y Primera. El resultado es la sumatoria entre el torneo Apertura y Clausura.