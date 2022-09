El Ceibo sigue mandando en el Asociativo: mirá cómo se juega la 7ª fecha

Esta semana continuó el Clausura en el Asociativo de Básquet donde El Ceibo sigue en lo más alto de la tabla de posiciones sosteniendo un importante invicto en la competencia.

La Flor Nacional aplastó el pasado martes a San Isidro con un contundente 101 a 71, victoria que le permitió estirar su racha de invicto a 6 partidos en el torneo local. Sin embargo, sumando la competencia provincial el invicto se estira a 9 juegos ganados de manera consecutiva.

La sorpresa de la jornada la dio Sociedad Sportiva Devoto que bajó a El Tala tras derrotarlo en su casa por 81 a 66. El equipo de Olivero había conseguido una victoria abultada ante Cultural en la fecha pasada y necesitaba volver a ganar confianza para reanudar la Liga Cordobesa con otro envión, sin embargo esto no fue así ya que el equipo de Vico -que también juega el Provincial- se impuso por una buena diferencia.

El martes también fue victoria de Almafuerte de Las Varillas sobre Cultural Arroyito en casa del "Verde". Con este triunfo, la "trico" es el nuevo escolta de la fase regular.

Pendiente. El domingo completan la 5ª fecha de primera división con el partido entre Almafuerte y El Tala en Las Varillas desde las 20 horas.

Así está la tabla

1. El Ceibo 12 pts.

2. Almafuerte 8 pts. (x)

3. El Tala 8 pts. (x)

4. San Isidro 8 pts.

5. Cult. Arroyito 7 pts.

6. SS Devoto 7 pts.

(x) Un partido pendiente

Así se juega la 7ª fecha

Martes 22 hs | Almafuerte vs. El Ceibo

Martes 22 hs | El Tala vs. San Isidro

Martes 22 hs | SS Devoto vs. Cult. Arroyito

Nota: desde las 20 horas se jugarán los partidos de u17.

Programación completa de la 6ª fecha