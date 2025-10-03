La Asociación El Ceibo vivirá un fin de semana a puro básquet formativo: será anfitriona del Repechaje Regional de la Liga Federal Formativa U13, en una fase clave del torneo que reúne a las promesas del deporte nacional.

El equipo sanfrancisqueño enfrentará a Ceres Unión y a los representantes de Villa María, Sparta y Naranja Mecánica, en un formato todos contra todos a una sola rueda. En esta instancia, estarán en juego dos cupos para la Etapa Interregional, que reúne a los mejores equipos del país en la categoría.

Los partidos se desarrollarán el sábado y domingo en el estadio “Antonio Cena” de El Ceibo, salvo el último encuentro del domingo, que se jugará excepcionalmente en la cancha de San Isidro.

Cronograma de partidos:

Sábado: 17:00 h – Partido 1 (El Ceibo) 19:00 h – Partido 2 (El Ceibo)

Domingo: 09:30 h – Partido 3 (El Ceibo) 11:30 h – Partido 4 (El Ceibo) 15:00 h – Partido 5 (El Ceibo) 17:00 h – Partido 6 (San Isidro)

La Liga Federal Formativa representa una oportunidad clave para el desarrollo de jóvenes talentos del país. Para El Ceibo, será también una ocasión de mostrar su estructura organizativa y deportiva, en un certamen cada vez más federal y competitivo.