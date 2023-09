El Ceibo venció este martes a San Isidro en el clásico local disputado en el estadio “Severo Robledo” por la 7ª fecha del Clausura del Asociativo de Básquet. La Flor Nacional sumó su séptimo triunfo consecutivo en el torneo local y sigue puntero.

Fue por 83 a 73 con 21 puntos de Tomás Silveira, 18 de Pablo Grosso y 15 de Iñaki Lardapide. En tanto, en el “santo” se destcaron Francisco Melastro (21 pts), Jeremías Diotto (15) yVicente Aquadro (13).

Por otro lado, en el estadio “Luis Rafael Ferreyra”, El Tala venció a Sociedad Sportiva de Devoto por 64 a 59 con 14 puntos de Guido Falasconi, 11 de Lautaro Dargoltz y 8 de Gonzalo Damiano.

Finalmente, en Las Varillas, Almafuerte derrotó a Cultural de Arroyito 101 a 60 y continúa como único escolta de la Flor Nacional.

Tabla de Posiciones

El Ceibo 14 pts. Almafuerte 12 pts. El Tala 11 pts. San Isidro 10 pts. SS Devoto 9 pts. Cult. Arroyito 7 pts.

8ª fecha

El Tala vs San Isidro

Cult. Arroyito vs. El Ceibo

SS Devoto vs. Almafuerte