El Ceibo se quedó con el clásico ante El Tala en la Liga Provincial

Asociación El Ceibo se impuso este domingo por la noche a El Tala por 82 a 59 en el estadio “Luis Rafael Ferreyra”, en el marco de la segunda fecha de la Zona B de la Liga Provincial A de Básquet, logrando así su primera victoria en el certamen.

El equipo de Eduardo Blengini cortó la racha adversa ante los dirigidos por Ramiro Ortíz, que sumaron su segunda derrota consecutiva.

El conjunto visitante construyó la ventaja desde el inicio gracias a su efectividad, especialmente en triples. Esto le permitió irse al descanso con una diferencia de 47 a 29, tras un primer cuarto favorable por 26 a 12.

El Tala intentó equilibrar el juego, pero no logró acercarse en el marcador, y la diferencia se amplió con el correr de los minutos.

Rojas y Andrione se destacaron como los principales goleadores.

Por la misma zona, Poeta Lugones venció como visitante a Unión San Guillermo por 61 a 57 y quedó como único líder con dos triunfos. En tanto, Bolívar de Carlos Paz e Hindú de Córdoba se enfrentarán el miércoles.

En la tercera fecha, Hindú recibirá a El Tala, El Ceibo será local ante Unión de San Guillermo y Poeta Lugones jugará contra Bolívar.