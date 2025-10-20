El Ceibo se clasificó a los cuartos de final de la Liga Cordobesa de Mayores tras imponerse 78 a 52 en el tercer y decisivo partido de la serie ante Tiro Federal de Morteros, disputado en el estadio Antonio Cena. Con este triunfo, la “Flor Nacional” se metió entre los ocho mejores del certamen y ahora irá en busca de las semifinales y una de las plazas para la Liga Federal 2026.

Los dirigidos por Eduardo “Mara” Blengini mostraron carácter y autoridad para cerrar la serie en casa y sueñan con seguir avanzando en la competencia. Gabriel Rojas fue la gran figura del partido, con 25 puntos, 8 rebotes y 3 asistencias, bien acompañado por Tomás Gubinelli (14 puntos y 6 rebotes) y Matteo Blengini (10 puntos y 5 asistencias).

En el conjunto visitante se destacaron Agustín Farail (15 puntos y 6 rebotes), Agustín Busso (10 puntos y 4 rebotes) y Hernán Pereyra (8 puntos y 3 rebotes), aunque no alcanzó para evitar la eliminación.

En la próxima instancia, El Ceibo enfrentará a Unión Central de Villa María en una serie al mejor de tres (1-1-1), con ventaja de localía para los equipos mejor posicionados en la fase inicial. Los ganadores de estas llaves lograrán el ascenso directo a la Liga Federal 2026, mientras que los perdedores tendrán una última chance en la Reclasificación.

Los cruces de cuartos de final

AD 9 de Julio (Morteros) vs Racing (Córdoba)

El Ceibo (San Francisco) vs Unión Central (Villa María)

Sparta (Villa María) vs Unión (Oncativo)

Matienzo (Córdoba) vs Banda Norte (Río Cuarto)

La Liga Cordobesa entra en etapa de definiciones, y El Ceibo está más vivo que nunca.