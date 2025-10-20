El Ceibo se metió en cuartos de la Liga Cordobesa y va por un lugar en la Liga Federal 2026
Tras vencer con contundencia a Tiro Federal de Morteros en el tercer juego de octavos, el equipo sanfrancisqueño avanzó a la siguiente fase del certamen provincial. Enfrentará a Unión Central de Villa María.
El Ceibo se clasificó a los cuartos de final de la Liga Cordobesa de Mayores tras imponerse 78 a 52 en el tercer y decisivo partido de la serie ante Tiro Federal de Morteros, disputado en el estadio Antonio Cena. Con este triunfo, la “Flor Nacional” se metió entre los ocho mejores del certamen y ahora irá en busca de las semifinales y una de las plazas para la Liga Federal 2026.
Los dirigidos por Eduardo “Mara” Blengini mostraron carácter y autoridad para cerrar la serie en casa y sueñan con seguir avanzando en la competencia. Gabriel Rojas fue la gran figura del partido, con 25 puntos, 8 rebotes y 3 asistencias, bien acompañado por Tomás Gubinelli (14 puntos y 6 rebotes) y Matteo Blengini (10 puntos y 5 asistencias).
En el conjunto visitante se destacaron Agustín Farail (15 puntos y 6 rebotes), Agustín Busso (10 puntos y 4 rebotes) y Hernán Pereyra (8 puntos y 3 rebotes), aunque no alcanzó para evitar la eliminación.
En la próxima instancia, El Ceibo enfrentará a Unión Central de Villa María en una serie al mejor de tres (1-1-1), con ventaja de localía para los equipos mejor posicionados en la fase inicial. Los ganadores de estas llaves lograrán el ascenso directo a la Liga Federal 2026, mientras que los perdedores tendrán una última chance en la Reclasificación.
Los cruces de cuartos de final
- AD 9 de Julio (Morteros) vs Racing (Córdoba)
- El Ceibo (San Francisco) vs Unión Central (Villa María)
- Sparta (Villa María) vs Unión (Oncativo)
- Matienzo (Córdoba) vs Banda Norte (Río Cuarto)
La Liga Cordobesa entra en etapa de definiciones, y El Ceibo está más vivo que nunca.