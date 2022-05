El Ceibo ratifica su rumbo y va por más: "Vamos a jugar sí o sí el Federal o el Pre Federal"

El Ceibo cerró su participación en la Liga Federal de Básquet, un hecho histórico para la institución nacional que nunca había intervenido en competencias nacionales. Este salto de calidad, le dio al club la perspectiva de volver a participar del torneo sea cual sea el paso previo que tengan que afrontar.

En ese marco, Matías Tomatis brindó algunas consideraciones sobre la temporada y lo que dejó esta etapa deportiva. "Fue algo histórico, estamos muy conformes con lo realizado en el Torneo Federal, para nosotros era un sueño jugarlo hace un año atrás y haber logrado el rendimiento que logramos, haber clasificado directo para los 16avos de final, para nosotros fue -te soy sincero- algo muy difícil y soñado porque no teníamos un parámetro para armar el equipo, jugamos el Provincial donde hicimos un campeonato bárbaro y tuvimos muy poquito tiempo para armar el equipo, pero no teníamos un parámetro del nivel que había en el torneo, habíamos visto partidos y equipos, pero no sabíamos para qué estaban nuestros jugadores. Por eso haciendo un balance es recontra positivo", explicó.

Y agregó: "Teníamos muchísima confianza en el equipo, pero la mayoría no había jugado nunca este torneo y la verdad que el mérito es de ellos y del cuerpo técnico".

Volver a jugar el Federal

Todavía es prematuro para conocer cómo se jugará la Liga Federal 2022/2023, sin embargo ya hay algunas versiones de lo que sería la próxima temporada. En ese marco, El Ceibo no se baja y va por más porque pretende volver a disputar este certamen. "Por el momento invitamos a todos los chicos para que terminen de jugar el torneo local que va a durar un mes más, para darle un cierre prolijo. Seguramente 'Mara' va a seguir, no creo que haya problemas, nos ternemos que juntar pero él, pero nos manifestó que estaba muy cómodo en el club y nosotros estamos muy contentos con él, así que no habría impedimentos para que siga siendo parte de este proceso", comentó Tomatis.

"Lo que viene en cuanto al torneo es bastante incierto porque las reglas que bajan de la CABB no son claras, hay varias versiones, algunos dicen que hay que jugar el torneo Pre Federal para clasificar al Federal, sería una locura porque nos ganamos deportivamente la participación en el torneo, pero vamos a jugar sí o sí el Federal o el Pre Federal. Ahora sabemos donde estamos parados y tenemos que tratar de mejorar las cosas que por ahí no se hicieron bien para tener un mejor campeonato el año que viene", añadió el ex jugador, hoy directivo de la institución.

"La idea es que 'Mara' siga, está todo dado para que siga, pero nos tenemos que juntar...", dijo Tomatis.

Identidad

Otra de las cuestiones positivas que dejó esta participación es el hecho de jugar a cancha llena prácticamente todos los partidos convocando a las familias y principalmente a los más chicos del club.

"Veníamos trabajando para eso, en el Provincial se dio una química en el grupo, un contagio de adentro de la cancha para afuera -por eso digo que es mérito de los jugadores y el cuerpo técnico-, la gente se fue enganchando con el Provincial y cuando empezamos a armar el equipo del Federal no queríamos borrar todo lo que se había hecho y lo que se había generado. También miramos eso y la gente se sintió identificada con el equipo. El acompañamiento de la gente fue muy grande", explicó Tomatis.

Esta identificación que generó el equipo no fue solo con la gente sino también con los más chicos del club. "Es lo que generan de adentro para afuera, la humildad, el trabajo y el sacrificio que le ponen día a día, identificó a la gente y a los chicos de inferiores del club. En el ultimo partido que perdimos con Provincial vi muchos chicos llorando, nadie quiere ver llorar a un chico, pero es hermoso ver como se sintieron identificados con los jugadores, con el proceso, con un trabajo, me parece que es por ahí y ratifica que no estamos errados", concluyó.

Subcampeones en Liga Provincial u19

Por otro lado, la categoría u19 del club se consagró subcampeón de la Liga Provincial alcanzando el derecho a participar de la instancia nacional. "Estamos muy contentos, tratamos de participar en todos los provinciales, ahora jugamos el de u17. El u19 fue una grata sorpresa, teníamos confianza en el equipo, pero llegábamos con varios chicos de 15 y 16 años, llegamos a la final con Ameghino, que tiene muchos reclutados, fue impensado, y una alegría enorme. Parecía prácticamente imposible, pero se adaptaron bien al campeonato y realmente creo que va todo enlazado al equipo de primera, la química que se ve en ese equipo va bajando y los chicos ven ese espejo y copian", indicó Tomatis.

Agradecimientos. "A todos los que nos acompañaron, a los que colaboraron de una forma u otra para que podamos poner un equipo de El Ceibo en la Liga Federal que no es fácil, estamos muy agradecidos porque al lugar que fuimos todos respondieron con creces, gracias a todos ellos y a la familia de El Ceibo que acompaña siempre", comentó Tomatis.