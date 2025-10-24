Este martes por la noche, El Ceibo abre su serie de cuartos de final en la Liga Cordobesa de Básquet, recibiendo a Unión Central de Villa María desde las 21:30 en el estadio Antonio Cena. La llave se juega al mejor de tres partidos y definirá uno de los cuatro cupos que otorga el certamen para disputar la Liga Federal 2026, la tercera categoría del básquet argentino.

La “Flor” contará con la ventaja de localía, por lo que también albergaría un posible tercer partido. El segundo juego será el viernes 31 de octubre en Villa María y, si la serie lo requiere, la definición volverá a San Francisco el domingo 2 de noviembre.

En la instancia anterior, El Ceibo eliminó a Tiro Federal de Morteros, mientras que su rival superó a Central Argentino, también de Villa María. El plantel dirigido por Eduardo “Mara” Blengini buscará repetir el rendimiento que lo llevó a destacarse en la Liga Federal en temporadas pasadas.

Por su parte, El Tala, el otro representante de San Francisco en la competencia, quedó eliminado en octavos de final a manos de Unión de Oncativo, por lo que no podrá disputar el certamen nacional como en ediciones recientes.

Así se juegan los cuartos de final de la Liga Cordobesa 2025:

El Ceibo (San Francisco) vs. Unión Central (Villa María)

9 de Julio (Morteros) vs. Racing (Córdoba)

Sparta (Villa María) vs. Unión (Oncativo)

Matienzo (Córdoba) vs. Banda Norte (Río Cuarto)

Con el boleto a la Liga Federal en juego, El Ceibo inicia una serie que promete ser apasionante, con el respaldo de su gente y la ilusión intacta de seguir haciendo historia.