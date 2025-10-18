El Ceibo fue derrotado este viernes por Tiro Federal y Deportivo Morteros por 86 a 81, en condición de visitante, y la serie de octavos de final de la Liga Provincial A de Básquet quedó igualada 1-1. El tercer y decisivo partido se jugará el domingo en el estadio “Antonio Cena”.

El equipo dirigido por Eduardo Blengini tuvo la posibilidad de cerrar la serie, mostrando un buen desempeño durante gran parte del encuentro, pero en el último cuarto el conjunto local inclinó el juego a su favor con un parcial de 23-15.

El máximo anotador del partido fue Adrián Beltrán, de Tiro Federal, con 38 puntos y una valoración de 48. En El Ceibo, Gabriel Rojas lideró la ofensiva con 22 unidades.

El enfrentamiento definitivo para definir quién avanza a cuartos de final se disputará este domingo a las 20:00 horas en San Francisco.