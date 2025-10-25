Arrancaron los cuartos de final de la Liga Cordobesa y este viernes El Ceibo fue protagonista de una de esas llaves. Recibió en el estadio Antonio Cena a Unión Central de Villa María y luego de un duro partido se quedó con el primer punto de la serie.

El partido terminó 75 a 64 a favor de El Ceibo, fue parejo desde el inicio, pero lo que más marcó el encuentro fue la aspereza en el juego que incluso terminó con un jugador expulsado por descalificación para los villamarienses.

En el local se destacó Esteban Ledesma (18 puntos y 7 rebotes con 5/7 en triples), lo siguió Gabriel Rojas (16 puntos, 9 rebotes y 7 asistencias) y completó el top tres Tomás Gubinelli (16 puntos y 8 rebotes). En el equipo visitante dirigido por Sebastián Torre los máximos anotadores fueron Santiago Rosso (18 puntos y 5 rebotes), Sebastián Cuevas (11 puntos y 4 asistencias) y Maximiliano Dal Dosso (8 puntos y 5 rebotes).

La serie está 1 a 0 a favor de la Flor Nacional y ahora se muda a Villa María para el segundo punto en condición de visitante. Si obtiene la victoria allí El Ceibo habrá clasificado a la Liga Federal 2026 y también a semifinales de la Liga Cordobesa, de lo contrario retornarán a San Francisco por el partido decisivo.

Resultados del juego 1 en cuartos de final