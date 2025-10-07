El Ceibo cerró una gran campaña en la Liga Federal U13 y rozó la clasificación interregional
Los “Ceibitos” ganaron dos de sus tres partidos en la Fase Repechaje disputada en San Francisco, pero la diferencia de puntos los dejó sin boleto a la próxima ronda.
El estadio “Antonio Cena” fue escenario este fin de semana de la Fase Repechaje Regional de la Liga Federal Formativa U13, en la que Asociación El Ceibo fue anfitrión y protagonista. El equipo sanfrancisqueño cerró su participación con un saldo muy positivo, logrando dos triunfos en tres presentaciones, aunque no le alcanzó para clasificar a la Etapa Interregional.
Durante la competencia, El Ceibo venció 79-68 a Sparta de Villa María y superó por 82-76 a Ceres Unión. La única caída fue ante Naranja Mecánica, también de Villa María, por un amplio 110-90. Ese resultado terminó siendo determinante, ya que en el triple empate entre El Ceibo, Naranja y Sparta (todos con cinco puntos), la diferencia de puntos favoreció a los equipos villamarienses.
A pesar de no avanzar, la “Flor Nacional” dejó una excelente imagen, compitiendo de igual a igual frente a rivales exigentes y consolidando un proyecto formativo que promete futuro.
Con entrega, compromiso y crecimiento deportivo, los “Ceibitos” se despidieron de la competencia nacional dejando en claro que el trabajo en inferiores sigue dando grandes frutos en San Francisco.