El estadio “Antonio Cena” fue escenario este fin de semana de la Fase Repechaje Regional de la Liga Federal Formativa U13, en la que Asociación El Ceibo fue anfitrión y protagonista. El equipo sanfrancisqueño cerró su participación con un saldo muy positivo, logrando dos triunfos en tres presentaciones, aunque no le alcanzó para clasificar a la Etapa Interregional.

Durante la competencia, El Ceibo venció 79-68 a Sparta de Villa María y superó por 82-76 a Ceres Unión. La única caída fue ante Naranja Mecánica, también de Villa María, por un amplio 110-90. Ese resultado terminó siendo determinante, ya que en el triple empate entre El Ceibo, Naranja y Sparta (todos con cinco puntos), la diferencia de puntos favoreció a los equipos villamarienses.

A pesar de no avanzar, la “Flor Nacional” dejó una excelente imagen, compitiendo de igual a igual frente a rivales exigentes y consolidando un proyecto formativo que promete futuro.

Con entrega, compromiso y crecimiento deportivo, los “Ceibitos” se despidieron de la competencia nacional dejando en claro que el trabajo en inferiores sigue dando grandes frutos en San Francisco.