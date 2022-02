Tras cumplir con la jornada libre, El Ceibo visita este miércoles a 9 de Julio de Morteros en el marco de la 5º fecha de la División Córdoba-Santa Fe de la Liga Federal de Básquet.

El equipo de Blengini busca ratificar su levantada y acomodarse en la lucha por los puestos de clasificación en una etapa donde comienzan a cortarse los punteros. Enfrentará a un rival que tuvo un inicio irregular con una victoria en el debut, pero que acumular tres derrotas consecutivas.

La Flor Nacional viene de menor a mayor en cuanto a rendimiento y resultados: perdió en las dos primeras fechas y ganó en la tercera, por eso un triunfo en Morteros lo podrá en una posición expectante de cara a lo que viene.

El partido se podrá ver en vivo on line en la plataforma de basquetpass.tv (requiere suscripción paga).

Previa

9 de Julio: José Cañete, Luciano García, Juan Montenegro, Leandro Conti, Maximiliano Robledo, Emiliano Rissotto, Facundo Marcos, Alvaro Caraffa, Nicolás Antonelli, Emanuel Berra, Nicolás Acosta y Facundo Costamagna. DT: Gustavo Rossotto

El Ceibo: Lautaro Florito, Aaron Bono, Horacio Rigada, Tomás Silveira, Gastón Quiroga, Martín Sauco, Benjamín Almada, Agustín Lozano, Tomás Paschetto, Pablo Grosso, Gustavo Calorio. DT: Eduardo Blengini.

Estadio: Carlos Cerutti

Hora: 22

Así se juega la 5ª fecha

Miércoles 22 hs | 9 de Julio (Morteros) vs. Asoc. El Ceibo

Viernes 21.30 hs | Sport Club Cañadense vs. 9 de Julio (Río Tercero)

Sábado 21.30 hs | Sp. Las Parejas vs. Santa Paula

Libre: Sp. Suardi

Así está la tabla

1. Santa Paula 8 pts.

2. Sp. Suardi 7 pts.

3. Sport Club Cañadense 5 pts.

4. 9 de Julio (Morteros) 5 pts.

5. El Ceibo 4 pts.

6. Sp. 9 de Julio (Río Tercero) 4 pts.

7. Sp. Las Parejas 3 pts.