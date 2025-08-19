El Baby Fútbol regional vuelve a tener un fin de semana cargado de partidos. El sábado 23 de agosto se disputará la quinta fecha del Torneo Clausura 2025, con partidos programados desde las 13.

Quinta fecha (sábado 23/08)

D.M.D Freyre vs. Deportivo El Trébol (El Tío)

Barrio Jardín vs. Tiro y Gimnasia

Los Albos vs. Gral. Savio

C.D. River vs. Estrella del Sur

Deportivo Oeste vs. Belgrano

C.D. y C. El Faisán vs. Deportivo Norte

Deportivo Josefina vs. Tarzanito (se juega en cancha de Los Andes)

Deportivo Sebastián vs. Los Andes

Barrio Cabrera vs. Infantil Xeneize (se juega en cancha de Infantil Xeneize)

Libre: 2 de Abril

Los encuentros están distribuidos por categorías, comenzando a las 13:00 con la 2019 y siguiendo cada 40 minutos hasta cerrar con la categoría 2013 a las 17:30.

El domingo, jornada exclusiva para la categoría 2014 en Barrio Cabrera

El domingo 24 de agosto, la actividad continuará con el campeonato exclusivo de la categoría 2014, organizado por el club Barrio Cabrera. El evento reunirá a dieciocho equipos y se desarrollará a lo largo de toda la jornada, desde las 9:00 hasta las 15:00 horas.

09:00 | Infantil Xeneize vs. C.D. y C. El Faisán

09:40 | D.M.D Freyre vs. Los Andes

10:20 | Gral. Savio vs. Deportivo Sebastián

11:00 | Deportivo Oeste vs. C.D. River

11:40 | Belgrano vs. 2 de Abril

12:20 | Deportivo El Trébol vs. Deportivo Norte

13:00 | Barrio Jardín vs. Tarzanito

13:40 | Los Albos vs. Deportivo Josefina

14:20 | Barrio Cabrera vs. Estrella del Sur

Libre: Tiro y Gimnasia