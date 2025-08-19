El Baby Fútbol tendrá actividad el fin de semana con la quinta fecha del Clausura y una jornada especial de la 2014
El sábado 23 de agosto se jugará la quinta fecha del Torneo Clausura 2025. y el domingo 24, el club Barrio Cabrera será sede del campeonato exclusivo para la categoría 2014.
El Baby Fútbol regional vuelve a tener un fin de semana cargado de partidos. El sábado 23 de agosto se disputará la quinta fecha del Torneo Clausura 2025, con partidos programados desde las 13.
Quinta fecha (sábado 23/08)
D.M.D Freyre vs. Deportivo El Trébol (El Tío)
Barrio Jardín vs. Tiro y Gimnasia
Los Albos vs. Gral. Savio
C.D. River vs. Estrella del Sur
Deportivo Oeste vs. Belgrano
C.D. y C. El Faisán vs. Deportivo Norte
Deportivo Josefina vs. Tarzanito (se juega en cancha de Los Andes)
Deportivo Sebastián vs. Los Andes
Barrio Cabrera vs. Infantil Xeneize (se juega en cancha de Infantil Xeneize)
Libre: 2 de Abril
Los encuentros están distribuidos por categorías, comenzando a las 13:00 con la 2019 y siguiendo cada 40 minutos hasta cerrar con la categoría 2013 a las 17:30.
El domingo, jornada exclusiva para la categoría 2014 en Barrio Cabrera
El domingo 24 de agosto, la actividad continuará con el campeonato exclusivo de la categoría 2014, organizado por el club Barrio Cabrera. El evento reunirá a dieciocho equipos y se desarrollará a lo largo de toda la jornada, desde las 9:00 hasta las 15:00 horas.
09:00 | Infantil Xeneize vs. C.D. y C. El Faisán
09:40 | D.M.D Freyre vs. Los Andes
10:20 | Gral. Savio vs. Deportivo Sebastián
11:00 | Deportivo Oeste vs. C.D. River
11:40 | Belgrano vs. 2 de Abril
12:20 | Deportivo El Trébol vs. Deportivo Norte
13:00 | Barrio Jardín vs. Tarzanito
13:40 | Los Albos vs. Deportivo Josefina
14:20 | Barrio Cabrera vs. Estrella del Sur
Libre: Tiro y Gimnasia