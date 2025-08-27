La emoción del Baby Fútbol no se detiene y este sábado 30 de agosto llega la sexta fecha del Clausura 2025, con una grilla cargada de partidos.

Desde las 13:00, comenzarán los encuentros correspondientes a todas las categorías, desde la 2019 hasta la 2013, con una duración de 40 minutos por categoría y cambio de equipos en cada franja horaria.

Partidos de la fecha 6 (sábado 30/08)

Los Andes vs. Barrio Cabrera

Tarzanito vs. Deportivo Sebastián

Deportivo Norte vs. Deportivo Josefina (se juega en cancha de Los Albos)

Belgrano vs. C.D. y C. El Faisán

Estrella del Sur vs. Deportivo Oeste

Gral. Savio vs. C.D. River

Tiro y Gimnasia vs. Los Albos

Deportivo El Trébol (El Tío) vs. Barrio Jardín (se juega en cancha de Barrio Jardín)

2 de Abril vs. D.M.D Freyre

Libre: Infantil Xeneize

Horarios por categoría

13:00 | Categoría 2019

13:40 | Categoría 2018

14:20 | Categoría 2017

15:00 | Categoría 2016

15:50 | Categoría 2015

16:40 | Categoría 2014

17:30 | Categoría 2013