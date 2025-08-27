El Baby Fútbol entra en su sexta fecha: así serán los cruces este sábado
Este sábado 30 de agosto se disputará la sexta jornada del Torneo Clausura 2025 del Baby Fútbol. Los encuentros comenzarán a las 13 y se jugarán en diversas canchas.
La emoción del Baby Fútbol no se detiene y este sábado 30 de agosto llega la sexta fecha del Clausura 2025, con una grilla cargada de partidos.
Desde las 13:00, comenzarán los encuentros correspondientes a todas las categorías, desde la 2019 hasta la 2013, con una duración de 40 minutos por categoría y cambio de equipos en cada franja horaria.
Partidos de la fecha 6 (sábado 30/08)
Los Andes vs. Barrio Cabrera
Tarzanito vs. Deportivo Sebastián
Deportivo Norte vs. Deportivo Josefina (se juega en cancha de Los Albos)
Belgrano vs. C.D. y C. El Faisán
Estrella del Sur vs. Deportivo Oeste
Gral. Savio vs. C.D. River
Tiro y Gimnasia vs. Los Albos
Deportivo El Trébol (El Tío) vs. Barrio Jardín (se juega en cancha de Barrio Jardín)
2 de Abril vs. D.M.D Freyre
Libre: Infantil Xeneize
Horarios por categoría
13:00 | Categoría 2019
13:40 | Categoría 2018
14:20 | Categoría 2017
15:00 | Categoría 2016
15:50 | Categoría 2015
16:40 | Categoría 2014
17:30 | Categoría 2013