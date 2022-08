La Asociación de Básquet de San Francisco dio a conocer la programación de la 2ª fecha del torneo Clausura que tendrá dos partidos de mayores en nuestra ciudad y uno en Arroyito este viernes por la noche.

En el estadio "Severo Robledo" se enfrentan desde las 21.30 San Isidro y El Tala con sus divisiones mayores, mientras que desde las 19.30 horas lo harán con las categorías u17. En tanto, las categorías u15 y u19 jugarán este jueves desde las 20 y 22 horas, respectivamente.

Por otro lado, en el estadio "Antonio Cena" jugarán también el viernes El Ceibo ante Almafuerte de Las Varillas. Será desde las 20 horas en u17 y 22 horas para la primera división. Completarán el lunes las categorías u15 y u19 desde las 16 y 18 horas, respectivamente.

En tanto, en Arroyito, este viernes Cultural recibirá la visita de Sociedad Sportiva Devoto también desde las 20 y 22 horas para u17 y mayores. El sábado completan u15 y u19 desde las 14 y 16 horas.

Sigue el martes

La continuidad del torneo para la primera división será el próximo martes con la disputa de la tercera jornada que ya tiene horarios definidos. También habrá un juego programado para el viernes.

De ahora en más, las divisiones mayores jugarán los días martes -preferentemente- ya que cuatro clubes de la Asociación (El Ceibo, El Tala, SS Devoto y Almafuerte) disputarán la Liga Cordobesa que programa sus partidos para los días viernes.

3ª fecha

Martes 16 de agosto | 21.30 hs SS Devoto vs. Almafuerte

Martes 16 de agosto | 22 hs El Tala vs. El Ceibo

Viernes 19 de agosto | 22 hs Cult. Arroyito vs. San Isidro