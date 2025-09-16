El arquero Leo Ezequiel Vivas, del Club Tiro y Gimnasia de San Francisco, se ubicó en el cuarto puesto del Torneo de Aire Libre rankeable FATARCO correspondiente a la Zona Buenos Aires, disputado el pasado fin de semana en las instalaciones del Tiro Federal de Lomas de Zamora, en un certamen organizado por la Escuela Metropolitana de Tiro con Arco (EMTA).

La competencia reunió a los mejores arqueros del país, incluidos los integrantes de la Selección Nacional, dentro del grupo elite al que pertenece el joven sanfrancisqueño. El torneo marcó el cierre del circuito rankeable nacional de la temporada, que constó de cinco fechas distribuidas en distintas regiones: Litoral, Norte, Patagonia, Sur y Buenos Aires.

Pese a presentarse con fiebre y en mal estado de salud, Vivas alcanzó las semifinales y estuvo a solo un punto del podio, cayendo en una reñida definición por la medalla de bronce. El cuarto puesto logrado, en esas condiciones, fue valorado por el cuerpo técnico como una muestra de su compromiso y capacidad competitiva.

La próxima competencia para el arquero local será en tres semanas, cuando participe de la Copa Juvenil que se disputará en el Club Tiro Federal de Mar del Plata.