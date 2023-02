El árbitro de fútbol Pablo Albarracín fue sometido este lunes a una cirugía tras ser agredido el pasado sábado en las semifinales de Liga Amateur, donde se enfrentaron La Florida y El Faisán de Devoto.

En dialogo con La Mañana de El Periódico FM 97.1 lamentó lo sucedido y volvió a pedir por la suspensión de la Liga. Además, anticipó que llevará el caso a la justicia con una denuncia penal y una demanda contra los jugadores que lo agredieron.

“Estoy muy triste, desanimado, desilusionado por lo que pasó en un partido que había terminado todo bien, no había tenido alguna decisión mala, para mí. Estuve analizando mucho las cosas porque soy una persona que me gusta analizar a ver si me equivoqué o no, uno puede tener errores como todo el mundo, pero estas cosas se han ido de las manos”, comentó.

El colegiado relató cómo sucedieron los hechos y anticipó que tiene identificado a los agresores. “El partido termina empatado 1 a 1, fueron a penales y cuando finaliza me voy hacia el sector medio de la cancha para reunirme con mis compañeros, nos reunimos con los cuatro muchachos de seguridad, me doy vuelta porque la gente de La Florida estaba rompiendo un portón para agredir a la gente de El Faisán que estaba festejando y cuando me vuelvo a dar vuelta para mirar el banco de suplentes venían estos dos jugadores, el número 7 y el número 10 que me empiezan a insultar, el número 7 me empieza a tirar golpes de puño y el jugador número 10 me pegó una patada en la pierna y me querían tumbar para pegarme en el piso. La gente de seguridad se mete, venía retrocediendo porque me venían tirando trompadas, no veo de atrás al jugador número 22 (hermano del número 7) que me pega una trompada en el tabique y tengo tres fracturas de tabique. Los tengo identificados a los tres, está la denuncia hecha en la policía y ahora está la abogada que va a hacer una denuncia penal y los voy a demandar judicialmente” , relató.

“Me van a operar en un rato (por la mañana de este lunes), por supuesto esto generó muchos gastos, pérdidas , ayer estaba designado por la Federación Cordobesa de Fútbol para dirigir el Provincial en el clásico de Alicia, no pude jugar, fueron chicos de mi Asociación. Ahora tengo que estar 10 días donde no puedo estar en el sol, pierdo de dirigir y por todo esto los vamos a demandar con la abogada que ya está en el tema”, indicó.

“Esta vez me tocó a mí, pero no quiero estar llorando a alguno de los chicos”

Albarracín se manifestó preocupado por la situación porque no es la primera vez que sucede. “La sensación es amarga y de desazón, no se la deseo a ninguno de los chicos que están dirigiendo. Lo que pasa es que tenemos que ver muchas cosas, te soy sincero, pido la suspensión inmediata de la Liga porque esta vez me tocó a mí, pero no quiero estar llorando a alguno de los chicos y que los maten . A una señora de Devoto la tuvieron que atender porque había sufrido una descompensación, si moría esta señora o pasaba algo más grave iba a perjudicar todo”, señaló.

“Pasó antes con Barrio Parque, pasó en la cancha de Juventud Unida con Quebrachense y ahora me pasó a mí. Cada vez es peor y lo próximo que viene es una muerte y no quiero que pase eso”, exclamó.

Además, el árbitro también lamentó que todavía haya personas que justifiquen lo ocurrido. “Estoy mirando todo, los comentarios, lo que suben los medios y veo a gente que dice la verdad y no justifica nada, quiere que se pare esto antes de que ocurra otra muerte como pasó en cancha de La Milka y hay gente que veo y realmente por Dios, no sé con qué pensamiento justifican esto. Siguen buscando excusas para meterse atrás de los daños que han hecho, uno de los barras sigue justificando y pone que a uno lo coimean y son mentiras , hace 20 años que estoy en esto y los que me conocen saben que por ese lado no me pueden a mí, no me vendo por nada, las finales que tengo me las he ganado y he venido con mi trayectoria jugando y haciendo lo mejor posible”, comentó.