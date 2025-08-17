En su debut en el Rugby Championship 2025, Los Pumas fueron superados por los All Blacks en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. El resultado final fue 41-24 a favor del equipo neozelandés, que mostró eficacia en los momentos clave del encuentro, especialmente durante la primera mitad, en la que se fue al descanso con una ventaja de 31-10.

El conjunto dirigido por Felipe Contepomi comenzó en desventaja tras un penal de Beauden Barrett y un try de Sevu Reece. Aunque Rodrigo Isgró logró apoyar en el ingoal rival para descontar, una tarjeta amarilla a Mayco Vivas permitió a Nueva Zelanda recuperar el control. Luego llegaron los tries de Cortez Ratima, Ardie Savea y nuevamente Reece, consolidando el dominio visitante en los primeros 40 minutos.

En el segundo tiempo, Los Pumas mostraron otra cara. Con los ingresos desde el banco, se plantaron en campo rival y descontaron con tries de Tomás Albornoz y Joaquín Oviedo, lo que generó expectativa en las tribunas cordobesas. Billy Proctor fue amonestado, y Argentina estuvo a tiro del empate.

Sin embargo, la respuesta de los All Blacks fue inmediata. Samisoni Taukei'aho apoyó en dos oportunidades, tras jugadas de fases cortas, para sentenciar el partido y estirar la ventaja a 17 puntos, resultado que se mantuvo hasta el final.

El próximo compromiso de Los Pumas será la semana siguiente en el estadio de Vélez, donde buscarán revancha ante el mismo rival.