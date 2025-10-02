En la ciudad de Mar del Plata se desarrolla la edición 2025 de los Juegos Evita 2025 donde en la disciplina natación dos sanfrancisqueños tuvieron grandes resultados durante la competencia extendida a lo largo de tres jornads.

El apretado programa que estaba compuesto por los 50 metros de cada uno de los estilos, los 100 también en cada uno de ellos, los 200 crol y los 200 combinados. Además de los relevos de 4x50 m libre y 4x50 metros combinados en los dos géneros como en forma mixta.

Los representantes del Sport Automóvil Club Guillermo Morales Armellini y Ana Paula Oviedo tuvieron una gran actuación.

Armellini Morales obtuvo medalla de oro en los 100 metros espalda, 200 metros libres y 200 metros combinados y de plata en los 50 mts espalda. Su rendimiento fue impecable ya que pudo mejorar sus registros, especialmente los 200 metros libres y 200 metros combinados.

El evento además es clasificatorio para conformar al equipo argentino que participará en los Juegos Sudamericanos Escolares a llevarse a cabo en diciembre en Asunción (Paraguay).

Por su parte Anita Oviedo tuvo un excelente performance en los 50 metros de espalda y se posiciona también como una de las grandes protagonistas en ese estilo dentro su categoría. Fue la más pequeña de toda la delegación de la provincia de Córdoba con 11 años y estuvo participando con chicas de hasta 14 años de edad.

Actuación Individual

Guillermo Morales Armellini

1° puesto en 100 m espalda, 200 m libres y 200 m Combinados

2° puesto en 50 mts espalda

3° puesto en Posta 4x50 metros Combinados VARONES

3° puesto en Posta 4x50m Libres VARONES

4° puesto en Posta 4x50m libres MIXTO

Ana Paula Oviedo

3° puesto en 50 metros espalda Mujeres

3° puesto en Posta 4x50 m Combinados MUJERES

3° puesto en Posta 4x50 m Combinados MIXTO

6° puesto en Posta 4x50 m Libres MUJERES

8° puesto en 100 m espalda Mujeres

11° puesto en 50 m libres

13° puesto en 100 m libres