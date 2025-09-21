Este domingo por la noche, El Ceibo completará la 8ª fecha de la Liga Provincial de Básquet visitando a Unión de San Guillermo, desde las 20:00. El conjunto sanfrancisqueño va en busca de seguir estirando su gran presente: llega como puntero de la Zona B e invicto en el torneo.

Con seis triunfos al hilo, el equipo de Eduardo Blengini no solo domina su grupo, sino que se posiciona entre los mejores equipos de la tabla general, algo clave de cara a la ventaja de localía para los playoffs.

Del otro lado, Unión intentará cortar la racha de los de San Francisco y sumar puntos importantes en la recta final de la fase regular, que ya entra en su etapa de definiciones con solo dos fechas por disputar tras esta jornada.

La “Flor Nacional” va por otro paso firme en su objetivo de cerrar lo más alto posible la primera etapa del certamen y seguir consolidando su candidatura.