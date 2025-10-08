El director técnico de Boca Juniors, Miguel Ángel Russo, falleció este lunes a los 69 años en su domicilio, donde se encontraba bajo observación médica tras una recaída que agravó su estado general de salud. El reconocido entrenador, que en 2017 había sido diagnosticado con cáncer de próstata, venía enfrentando desde septiembre un progresivo deterioro físico que lo había apartado de sus funciones al frente del equipo xeneize.

Su entorno y los médicos que lo trataban habían optado por mantenerlo en su casa bajo supervisión permanente, tras una desmejora ocurrida en los últimos días.

La salud de Russo se había complicado a comienzos de septiembre, cuando fue internado en el Instituto Fleming por una infección urinaria que se agravó con un cuadro de deshidratación severa. Si bien en ese momento logró recuperarse y recibió el alta médica, su condición general continuó en declive.

Durante los partidos disputados en septiembre —el 14 ante Rosario Central y el 21 frente a Central Córdoba— se lo notó visiblemente debilitado. Por recomendación médica, delegó las tareas principales en su asistente Claudio Úbeda, quien se hizo cargo del equipo en los encuentros posteriores contra Defensa y Justicia y Newell’s.

El estado de salud de Russo ya había generado preocupación durante su paso por Millonarios de Colombia, donde en 2017 fue operado de cáncer de próstata en Bogotá. En esa oportunidad logró continuar su labor entre tratamientos, y condujo al equipo a la obtención del título local.

A lo largo de su carrera, Miguel Ángel Russo se consolidó como uno de los técnicos más influyentes del fútbol argentino, dirigiendo a clubes emblemáticos como Estudiantes de La Plata, Boca Juniors, San Lorenzo, Racing, Vélez Sarsfield, Rosario Central y Lanús, entre otros.

Sus mayores logros los obtuvo con Boca Juniors, al conquistar la Copa Libertadores de 2007 con un equipo liderado por Juan Román Riquelme, quien años más tarde, ya como presidente del club, lo convocó nuevamente para asumir la conducción técnica en 2025.

También fue campeón del Torneo Clausura 2005 con Vélez y logró la Copa Argentina 2018 con Rosario Central, institución con la que mantenía un fuerte vínculo afectivo. Su trayectoria internacional incluyó pasos por equipos de Colombia, México, España, Perú y Arabia Saudita.

De perfil reservado y trabajador, Russo se caracterizó por una conducción basada en la disciplina, la solidez táctica y el respeto hacia sus dirigidos. Su figura fue respetada tanto por los logros como por su integridad profesional.

Como futbolista, su carrera estuvo ligada exclusivamente a Estudiantes de La Plata, donde debutó en 1975 y se retiró en 1988. Fue pieza clave del equipo dirigido por Carlos Bilardo que ganó el Metropolitano 1982 y el Nacional 1983, y disputó más de 400 partidos oficiales con la camiseta albirroja, convirtiéndose en uno de los jugadores más emblemáticos de la historia del club.