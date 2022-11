Pasó una nueva edición de la Doble San Francisco-Miramar donde Sergio Fredes del equipo KTM fue el que festejó en la llegada a nuestra ciudad consiguiendo la victoria por segunda vez en la Clásica.

El sábado por la mañana, 123 corredores largaron desde el Centro Cívico de los cuales 69 llegaron a la meta final el domingo.

La general completa

POSICIÓN | APELLIDO Y NOMBRE | CATEGORÍA | EQUIPO | 1° ETAPA | 2° ETAPA | GENERAL

1 - FREDES SERGIO | ELITE | KTM | 03:04:54 | 03:03:58 | 06:07:44

2 - DEL NEGRO AGUSTIN | SUB 23 | SAT | 03:04:54 | 03:03:58 | 06:08:46

3 - ROSAS LAUREANO | ELITE | CONTINENTAL GREMIOUNIDO POR EL DEPORTE | 03:04:54 | 03:05:04 | 06:09:48

4 - TOCHA LEANDRO FABIAN | ELITE | Ciudad de PEHUAJO | 03:04:54 | 03:05:04 | 06:09:52

5 - CLAVERO CRISTIAN | ELITE | C5N | 03:04:54 | 03:05:04 | 06:09:58

6 - GIOMI SANTIAGO ALEJO | ELITE | GIOMI | 03:06:14 | 03:03:58 | 06:10:08

7 - BAZZI FACUNDO LIONEL | ELITE | RALEIGTH | 03:04:54 | 03:05:41 | 06:10:35

8 - GARIBOLDI ADRIAN SILVIO | ELITE | KTM | 03:05:02 | 03:05:41 | 06:10:43

9 - CORSARO GASTON ARIEL | ELITE | SAT | 03:06:14 | 03:05:41 | 06:11:55

10 - DIAZ ADRIAN LORENZO | ELITE | SAN LUIS - ROWER | 03:06:14 | 03:05:41 | 06:11:55

11 - TROZZI EMILIANO | ELITE | CIUDAD de CHIVILCOY | 03:06:14 | 03:05:41 | 06:11:55

12 - MARTINEZ AGUSTIN MARCELO | ELITE | C5N | 03:06:14 | 03:05:41 | 06:11:55

13 - LOPEZ EMANUEL EDUARDO | ELITE | RALEIGTH | 03:06:14 | 03:05:41 | 06:11:55

14 - IBARRA EMILIANO DAVID | ELITE | CONTINENTAL GREMIOUNIDO POR EL DEPORTE | 03:06:14 | 03:05:41 | 06:11:55

15 - MIGNACCO LEANDRO EZEQUIEL | ELITE | RALEIGTH | 03:06:14 | 03:05:41 | 06:11:55

16 - ARTACHO GUSTAVO | ELITE | CONTINENTAL GREMIOUNIDO POR EL DEPORTE | 03:06:14 | 03:05:41 | 06:11:55

17 - FORMIGO LUCIO AGUSTIN | SUB 23 | C5N | 03:06:14 | 03:05:41 | 06:11:55

18 - GARCÍA JOAQUÍN | ELITE | CORDOBA /VENZO | 03:06:14 | 03:05:41 | 06:11:55

19 - BOLDU JUAN MARTIN | ELITE | SAN LUIS - ROWER | 03:06:14 | 03:05:41 | 06:11:55

20 - CRISAFULLI FACUNDO OLAF | ELITE | C5N | 03:06:14 | 03:05:41 | 06:11:55

21 - ASCONEGUY RODERYCK | ELITE | VILLA TERESA URUGUAY | 03:06:14 | 03:05:41 | 06:11:55

22 - BOZZINI ADRIAN | ELITE | RALEIGTH | 03:06:14 | 03:05:41 | 06:11:55

23 - TOLOZA EFRAIN ENRIQUE | ELITE | CLETA | 03:06:14 | 03:05:41 | 06:11:55

24 - OLIVA DARIO GUSTAVO | ELITE | KTM | 03:06:14 | 03:06:03 | 06:12:17

25 - VIVAS FEDERICO NICOLAS | ELITE | KTM | 03:06:14 | 03:06:03 | 06:12:17

26 - RICHARD GABRIEL HORACIO | ELITE | VILLA TERESA URUGUAY | 03:06:14 | 03:06:46 | 06:13:00

27 - FONSECA DIEGO | ELITE | CASTAÑO | 03:06:14 | 03:07:14 | 06:13:28

28 - ALMADA MAXIMILIANO | ELITE | ACDD PARANA | 03:06:14 | 03:07:14 | 06:13:28

29 - MIRANDA FRANCO IVAN | ELITE | CORDOBA /VENZO | 03:06:14 | 03:07:14 | 06:13:28

30 - CANOVA JAVIER NICOLAS | ELITE | 3 DE FEBRERO COLLA | 03:06:14 | 03:07:14 | 06:13:28

31 - PAEZ MAURICIO PABLO JAVIER | ELITE | CONTINENTAL GREMIOUNIDO POR EL DEPORTE | 03:06:14 | 03:07:14 | 06:13:28

32 - ASIS DIEGO ADALBERTO | ELITE | ACDD PARANA | 03:06:14 | 03:07:14 | 06:13:28

33 - ETCHEVERRY ARIAN | SUB 23 | SAN LUIS - ROWER | 03:06:14 | 03:07:14 | 06:13:28

34 - BAUDINO MATIAS | ELITE | GIOMI | 03:06:14 | 03:07:14 | 06:13:28

35 - CRAGNULINI FRANCO EMMANUEL | ELITE | Ciudad de PEHUAJO | 03:06:14 | 03:07:14 | 06:13:28

36 - CABRERA LUCIANO GASTON | ELITE | CLETA | 03:06:14 | 03:07:14 | 06:13:28

37 - MOYANO CHRISTIAN EDUARDO | ELITE | CORDOBA /VENZO | 03:06:14 | 03:07:14 | 06:13:28

38 - AYALA DARIO JAVIER | ELITE | MUNICIPALIDAD DE COLON | 03:06:14 | 03:09:26 | 06:15:40

39 - REY PABLO DANIEL | ELITE | KTM | 03:06:14 | 03:09:26 | 06:15:40

40 - CARABALLO SEBASTIAN | SUB 23 | URUGUAYOS DE AUDAX | 03:06:14 | 03:10:19 | 06:16:33

41 - ROSELLO VALENTIN | SUB 23 | RALEIGTH | 03:12:43 | 03:05:41 | 06:18:24

42 - LOBOSCO MARCOS | ELITE | Ciudad de PEHUAJO | 03:06:14 | 03:12:43 | 06:18:57

43 - BORDESE JORGE GUIDO | ELITE | TRES CUMBRES | 03:06:14 | 03:12:43 | 06:18:57

44 - LOPEZ LEONARDO ARIEL | ELITE | RALEIGTH | 03:06:14 | 03:12:43 | 06:18:57

45 - PEREYRA JUAN PABLO | ELITE | CLETA | 03:06:14 | 03:12:43 | 06:18:57

46 - PEREZ MATIAS JAVIER | SUB 23 | CONTINENTAL GREMIOUNIDO POR EL DEPORTE | 03:06:14 | 03:12:43 | 06:18:57

47 - COLLA SEBASTIAN DOMINGO | ELITE | 3 DE FEBRERO COLLA | 03:06:14 | 03:12:43 | 06:18:57

48 - PEREZ ARIEL DARIO | ELITE | Ciudad de PEHUAJO | 03:06:14 | 03:12:43 | 06:18:57

49 - FREITTE MIGUEL ANGEL | ELITE | CIUDAD de CHIVILCOY | 03:06:14 | 03:12:43 | 06:18:57

50 - MASTRANGELO ROMAN | ELITE | KTM | 03:06:14 | 03:12:43 | 06:18:57

51 - BERAUDO MATIAS NICOLAS | ELITE | CLETA | 03:06:14 | 03:12:43 | 06:18:57

52 - BENEDETTO NICOLAS | ELITE | CIUDAD de CHIVILCOY | 03:17:23 | 03:05:41 | 06:23:04

53 - RODRIGUEZ ERIC TOMAS | SUB 23 | CORDOBA /VENZO | 03:17:40 | 03:07:14 | 06:24:54

54 - ROGGERO JUAN MANUEL | ELITE | CAPELLA COMPETICION | 03:18:04 | 03:07:14 | 06:25:18

55 - CORDERO GASTON ARIEL | ELITE | SAT | 03:12:43 | 03:12:43 | 06:25:26

56 - CASTAÑO ALEJANDO JAVIER | ELITE | CASTAÑO | 03:20:17 | 03:07:14 | 06:27:31

57 - DURANDO GABRIEL MARIANO | ELITE | ACDD PARANA | 03:16:38 | 03:12:43 | 06:29:21

58 - ANACORETO MARCO FABRIZIO | SUB 23 | 3 DE FEBRERO COLLA | 03:16:38 | 03:12:43 | 06:29:21

59 - RUIZ NARCISO | JUNIOR | CAPELLA COMPETICION | 03:17:40 | 03:12:43 | 06:30:23

60 - KOLOMI JUAN VALENTÍN | JUNIOR | CASTAÑO | 03:17:40 | 03:12:43 | 06:30:23

61 - CORNEJO MÁXIMO EMANUEL | SUB 23 | CORDOBA /VENZO | 03:17:40 | 03:12:43 | 06:30:23

62 - MARTINEZ GABRIEL | ELITE | BRAGADO CICLES CLUB | 03:20:17 | 03:12:43 | 06:33:00

63 - MOSSANO RICARDO DAVID | ELITE | TRES CUMBRES | 03:20:17 | 03:12:43 | 06:33:00

64 - GLADICH THIAGO | ELITE | 3 DE FEBRERO COLLA | 03:20:17 | 03:12:43 | 06:33:00

65 - FIDALGO JORGE ANDRES | ELITE | 3 DE FEBRERO COLLA | 03:20:17 | 03:12:43 | 06:33:00

66 - MEDINA JULIÁN FEDERICO | ELITE | CASTAÑO | 03:20:17 | 03:12:43 | 06:33:00

67 - MARTIN DIEGO FERNANDO | ELITE | GIOMI | 03:20:17 | 03:12:43 | 06:33:00

68 - BONINA FEDERICO | ELITE | URUGUAYOS DE AUDAX | 03:20:17 | 03:12:43 | 06:33:00

69 - BASSO GUILLERMO ANDRES | ELITE | CAPELLA COMPETICION | 03:20:17 | 03:12:43 | 06:33:00