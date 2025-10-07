El fin de semana largo traerá doble acción para los chicos del Baby Fútbol, con la disputa de las fechas 13 y 14 del Clausura 2025.

Fecha 13 – Viernes 10 de octubre

Dep. Oeste vs. Los Albos

C.D. y C. El Faisán vs. Barrio Jardín

Dep. Josefina vs. D.M.D. Freyre (en cancha de Los Albos)

Dep. Sebastián vs. 2 de Abril

Barrio Cabrera vs. Dep. El Trébol (El Tío)

Inf. Xeneize vs. Tiro y Gimnasia

Los Andes vs. Gral. Savio

Tarzanito vs. Est. del Sur

Dep. Norte vs. Belgrano (en cancha de Belgrano)

Libre: C.D. River

Fecha 14 – Sábado 11 de octubre

Est. del Sur vs. Dep. Norte

Gral. Savio vs. Tarzanito

Tiro y Gimnasia vs. Los Andes

Dep. El Trébol (El Tío) vs. Inf. Xeneize

2 de Abril vs. Barrio Cabrera (en cancha de Barrio Cabrera)

D.M.D. Freyre vs. Dep. Sebastián

Barrio Jardín vs. Dep. Josefina

Los Albos vs. C.D. y C. El Faisán

C.D. River vs. Dep. Oeste

Libre: Belgrano

Horarios de las categorías

13:00 — 2019

13:40 — 2018

14:20 — 2017

15:00 — 2016

15:50 — 2015

16:40 — 2014

17:30 — 2013