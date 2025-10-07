Doble jornada del Baby Fútbol en el fin de semana largo
La Liga de Baby Fútbol programó dos jornadas consecutivas del Torneo Clausura 2025, que se jugarán el viernes 10 y el sábado 11 de octubre desde las 13 en distintas canchas de San Francisco y la región.
El fin de semana largo traerá doble acción para los chicos del Baby Fútbol, con la disputa de las fechas 13 y 14 del Clausura 2025.
Fecha 13 – Viernes 10 de octubre
Dep. Oeste vs. Los Albos
C.D. y C. El Faisán vs. Barrio Jardín
Dep. Josefina vs. D.M.D. Freyre (en cancha de Los Albos)
Dep. Sebastián vs. 2 de Abril
Barrio Cabrera vs. Dep. El Trébol (El Tío)
Inf. Xeneize vs. Tiro y Gimnasia
Los Andes vs. Gral. Savio
Tarzanito vs. Est. del Sur
Dep. Norte vs. Belgrano (en cancha de Belgrano)
Libre: C.D. River
Fecha 14 – Sábado 11 de octubre
Est. del Sur vs. Dep. Norte
Gral. Savio vs. Tarzanito
Tiro y Gimnasia vs. Los Andes
Dep. El Trébol (El Tío) vs. Inf. Xeneize
2 de Abril vs. Barrio Cabrera (en cancha de Barrio Cabrera)
D.M.D. Freyre vs. Dep. Sebastián
Barrio Jardín vs. Dep. Josefina
Los Albos vs. C.D. y C. El Faisán
C.D. River vs. Dep. Oeste
Libre: Belgrano
Horarios de las categorías
13:00 — 2019
13:40 — 2018
14:20 — 2017
15:00 — 2016
15:50 — 2015
16:40 — 2014
17:30 — 2013