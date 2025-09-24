Doble jornada de Baby Fútbol este fin de semana
Los clubes disputarán dos fechas clave del Torneo Clausura 2025. La acción comenzará el sábado por la tarde y continuará el domingo desde la mañana, con partidos en distintas canchas.
Con clima primaveral, este fin de semana se vivirá una doble jornada intensa de Baby Fútbol, correspondiente a la décima y décimo primera fecha del Torneo Clausura 2025. Los partidos se disputarán el sábado 27 y el domingo 28 de septiembre, con actividad desde temprano y presencia de todas las categorías.
El sábado la pelota comenzará a rodar a partir de las 13, mientras que el domingo la acción arrancará desde las 9.
Partidos programados para el sábado 27 (Fecha 10)
La Fecha 10 se jugará el sábado desde las 13:00 y tendrá los siguientes encuentros:
- Deportivo Norte vs. Los Andes (en Club Los Andes)
- Belgrano vs. Infantil Xeneize
- Estrella del Sur vs. Barrio Cabrera
- Gral. Savio vs. Deportivo Sebastián
- Deportivo Josefina vs. Tiro y Gimnasia (en Club Los Albos)
- Deportivo El Trébol (El Tío) vs. C.D. y C. El Faisán
- 2 de Abril vs. Deportivo Oeste (en Club Deportivo Oeste)
- D.M.D. Freyre vs. C.D. River
- Barrio Jardín vs. Los Albos
- Libre: Tarzanito
Los horarios para cada categoría serán:
- 13:00 Categoría 2019
- 13:40 Categoría 2018
- 14:20 Categoría 2017
- 15:00 Categoría 2016
- 15:50 Categoría 2015
- 16:40 Categoría 2014
- 17:30 Categoría 2013
Partidos programados para el domingo 28 (Fecha 11)
El domingo por la mañana se disputará la Fecha 11, con el siguiente cronograma de partidos:
- C.D. River vs. Barrio Jardín
- Deportivo Oeste vs. D.M.D. Freyre
- C.D. y C. El Faisán vs. 2 de Abril
- Deportivo Josefina vs. Deportivo El Trébol (El Tío) (en Club Barrio Jardín)
- Deportivo Sebastián vs. Tiro y Gimnasia
- Barrio Cabrera vs. Gral. Savio
- Infantil Xeneize vs. Estrella del Sur
- Los Andes vs. Belgrano
- Tarzanito vs. Deportivo Norte
- Libre: Los Albos
Los encuentros arrancarán a las 9 y seguirán el siguiente cronograma de horarios:
- 09:00 Categoría 2015
- 09:50 Categoría 2019
- 10:30 Categoría 2018
- 11:10 Categoría 2017
- 11:50 Categoría 2016
- 12:30 Categoría 2013
- 13:10 Categoría 2014