Con clima primaveral, este fin de semana se vivirá una doble jornada intensa de Baby Fútbol, correspondiente a la décima y décimo primera fecha del Torneo Clausura 2025. Los partidos se disputarán el sábado 27 y el domingo 28 de septiembre, con actividad desde temprano y presencia de todas las categorías.

El sábado la pelota comenzará a rodar a partir de las 13, mientras que el domingo la acción arrancará desde las 9.

Partidos programados para el sábado 27 (Fecha 10)

La Fecha 10 se jugará el sábado desde las 13:00 y tendrá los siguientes encuentros:

Deportivo Norte vs. Los Andes (en Club Los Andes)

Belgrano vs. Infantil Xeneize

Estrella del Sur vs. Barrio Cabrera

Gral. Savio vs. Deportivo Sebastián

Deportivo Josefina vs. Tiro y Gimnasia (en Club Los Albos)

Deportivo El Trébol (El Tío) vs. C.D. y C. El Faisán

2 de Abril vs. Deportivo Oeste (en Club Deportivo Oeste)

D.M.D. Freyre vs. C.D. River

Barrio Jardín vs. Los Albos

Libre: Tarzanito

Los horarios para cada categoría serán:

13:00 Categoría 2019

13:40 Categoría 2018

14:20 Categoría 2017

15:00 Categoría 2016

15:50 Categoría 2015

16:40 Categoría 2014

17:30 Categoría 2013

Partidos programados para el domingo 28 (Fecha 11)

El domingo por la mañana se disputará la Fecha 11, con el siguiente cronograma de partidos:

C.D. River vs. Barrio Jardín

Deportivo Oeste vs. D.M.D. Freyre

C.D. y C. El Faisán vs. 2 de Abril

Deportivo Josefina vs. Deportivo El Trébol (El Tío) (en Club Barrio Jardín)

Deportivo Sebastián vs. Tiro y Gimnasia

Barrio Cabrera vs. Gral. Savio

Infantil Xeneize vs. Estrella del Sur

Los Andes vs. Belgrano

Tarzanito vs. Deportivo Norte

Libre: Los Albos

Los encuentros arrancarán a las 9 y seguirán el siguiente cronograma de horarios: