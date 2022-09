Este domingo se disputa la 8ª fecha de torneo "21 de Agosto" de fútbol femenino. Será en cancha de Proyecto Crecer desde las 9 de la mañana.

Programación

9 hs Talleres vs Huracán

10:20 hs Cult. San Bartolomé vs Mitre

11:45 hs Sportivo Belgrano vs Nicolás Batalla

12:50 hs Lobitas vs Antártida Argentina

14hs hs Proyecto Crecer vs Freyre

Así está la tabla

1. Atl. Mitre (Las Varillas) 19 pts.

2. Sp. Belgrano 18 pts.

3. Filial Talleres 13 pts.

4. Lobitas (Est. Frontera) 13 pts.

5. Antártida Argentina 7 pts.

6. C.V "Nicolás Batalla" 6 pts.

7. Huracán (Frontera) 6 pts.

8. Cult. San Bartolomé 5 pts.

9. DMD Freyre 4 pts.

10. Proyecto Crecer 3 pts.