La Asociación El Ceibo arrancó los playoffs de la Liga Federal de Básquet con una importante victoria en Morteros ante 9 de Julio. Fue también con una buena actuación del jugador Jeremías Diotto (20), quien se incorporó a la Flor Nacional esta semana proveniente de San Isidro.

El interno de Marcos Juárez cambió el ‘chip’ rápidamente, no hubo demasiado tiempo de lamentaciones tras quedar eliminado de Liga Argentina con el “santo” y en menos de una semana hizo su debut en la Liga Federal.

Se trata de una buena incorporación para el equipo de Blengini y también una importante experiencia para el joven jugador, en plena etapa de crecimiento y madurez deportiva.

Diotto habló con El Periódico en la previa al segundo juego de playoffs y contó sus sensaciones. “Para mí fue todo muy rápido, una vez que llegó la oferta hablé con mi representante para que se pueda gestionar todo, contento de que todo se haya hecho a tiempo, que llegara la habilitación para formar parte del equipo porque me gusta mucho el equipo, encontré muy buenas personas que me trataron muy bien desde que llegué. Tocó jugar a los pocos días, estoy muy contento por cómo me acoplaron al equipo los chicos”, comentó.

En ese primer encuentro con la camiseta de la Flor, Diotto aportó 26 puntos y 10 rebotes. “Más allá de mis números, fue gracias al equipo, a la confianza que me tuvieron para que pueda jugar tranquilo. La paciencia que me tuvieron esta semana para que yo vaya aprendiendo todo lo nuevo, gran parte es de ellos que me dieron esa confianza para tener ese partido”, indicó el interno.

Venías de jugar en un San Isidro muy intenso y te toca sumarte a otro equipo que tiene una identidad parecida…

Sí y eso está muy bueno. Tuve la suerte de no haber parado y de estar en ritmo para poder entrar en este juego que me gusta mucho. Vengo acostumbrado con ‘Pirincho’ (Beltramo) a correr toda la cancha y jugar organizado. Eso me permitió que se me haga más fácil poder arrancar a jugar en El Ceibo.

¿Qué te deja esta Liga Argentina que pasó?

Noto un crecimiento muy grande ya el año pasado me tocó jugar más minutos, pasé de 0 a unos 5 minutos por partido con Oberto y Stucky adelante que eran mis referentes y me ayudaron mucho a crecer y ganar confianza. Este año lo tuve a Juan Oberto como referente y con la llegada de Hooper también me sentí muy cómodo, en la primera mitad aprendí mucho de Juan, dándole descanso a él, aprovechando los minutos que se me daban por momentos con partidos buenos defensivos y ofensivos, en otros no tanto, pero noté un crecimiento en la confianza. Mis propios compañeros, cuerpo técnico y dirigentes me dijeron que tenía que jugar tranquilo, que confiaban en mí y apostaban a mí, así que muy contento por eso, el objetivo creo que lo logramos, pudimos dar una buena temporada a lo largo del año, tuvimos el estadio lleno en este playoff con la gente aplaudiéndonos en todo momento. Queda ese saborcito amargo de que podíamos haber llegado más lejos, pero por algunas cuestiones no se pudo dar, pero con la tranquilidad de que dimos todo.

¿En qué aspecto en particular notás tu crecimiento?

En la confianza principalmente. Recuerdo que el año pasado tenía partidos donde rendía defensivamente, pero en ofensiva me tiraba para atrás por el hecho de no saber, no conocer. Este año tuve un impulso más tanto en ataque como en defensa, fui un poquito más allá de lo que había sido la temporada pasada, sabiendo el rol que ocupaba en el equipo.

Los entrenamientos con Juan (Oberto) y Pirincho (Beltramo) debajo del aro, creo que aprendí mucho con eso y con los consejos de los compañeros. Aprendí mucho este año.

Es que también te tocó lidiar con muchos grandotes norteamericanos y nacionales, de eso se aprende

Sí, sobre todo los nacionales, creo que son más fuertes todavía. Hubo un momento que Juan (Oberto) se lesionó y me tocó a mí, era increíble, llegaba muerto de los partidos -risas-, pero con felicidad porque daba lo mejor de mí para sacar adelante el equipo entre todos.

¿Cuán importante es que este proceso de crecimiento continúe con competencia de calidad?

Es muy importante por la edad que tengo, tengo 20 años y mi desarrollo se basa en poder aplicarlo en situaciones de juego, más allá del nivel. Poder ejecutar movimientos, que quizás al principio no te salen, pero poder perfeccionarlos, ir puliéndolos en los juegos porque uno nunca sabe como te van a defender. Esto es muy importante, siempre y cuando haya un trabajo previo.

¿Cómo se preparan para este partido con 9 de Morteros?

Estamos preparados para jugar un partido que nos va a dar la posibilidad de avanzar. Estamos tranquilos porque sabemos que somos un equipo que nos podemos mantener y darle para adelante. Trabajamos hoy unas cositas que teníamos que pulir y mejorar, pero vamos bien, con confianza.

Agradecimientos. “A la directiva de El Ceibo y a la directiva de Sani, mandarle un saludo a mi novia, a sus papás y a mi familia que siempre desde lejos me alientan y a todos mis compañeros que si bien terminó la temporada me apoyaron para lo que me seguía a mí”, concluyó Diotto.