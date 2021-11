Diego Pena: "Quiero superarme, quiero hacer más goles el año próximo"

El pasado fin de semana el equipo masculino de handball de Tiro y Gimnasia se quedó con el tercer puesto de la Liga Municipal de Villa María. Además, el jugador Diego Pena fue galardonado como el goleador de la temporada.

Para el equipo local se trató de una experiencia sumamente enriquecedora en el camino por ganar roce y competencia con una disciplina relativamente nueva en la ciudad.

Pena dialogó con El Periódico y contó las sensaciones de una temporada muy satisfactoria y motivante para el "albinegro".

- ¿Qué balance hacés de la temporada? ¿Esperaban llegar a estas instancias?

Fue una temporada muy positiva para nosotros, pudimos subirnos al podio y muy cerca de jugar la final, pudimos ir obteniendo un sistema de juego, fuimos mejorando fecha a fecha todos nuestros puntos débiles. Sobre todo pudimos formar un grupo de personas que se fue uniendo fecha tras fecha, no solamente en los partidos sino fuera de la cancha, eso fue muy lindo.

Pensábamos en llegar a la final, viendo a los otros equipos y por cómo jugábamos nosotros, teníamos las esperanzas de llegar a la final y por qué no ganarla porque nos veníamos preparándonos muy bien, pero no nos quejamos porque fue muestra primera participación, no le quitamos mérito al puesto.

- ¿Conocían a los equipos? ¿Costó adaptarse a la cancha?

No conocíamos a los equipos, solo teníamos en vista a Gladiadores quienes vinieron a un par de torneos que hicimos acá en San Francisco, pero también habían cambiado muchos jugadores... y fue todo nuevo en cuanto a la cancha, costó la primer fecha por las dimensiones porque donde entrenamos nosotros la cancha es un poco más corta, pero eso fue la primera fecha, después nos fuimos acostumbrando.

El estadio es hermoso, yo jugué mucho tiempo al básquet y no conocí un parqué como ese, las instalaciones son muy lindas, dio un gusto bárbaro jugar ahí.

- ¿En qué aspectos pudo crecer el equipo? ¿Y en lo individual?

Nos fuimos adaptando fecha a fecha, al principio nos costó en la defensa, no estábamos acostumbrados a ese roce, pero lo fuimos puliendo y llegamos al final siendo bastante solidos. En ataque siempre estuvimos bien, tuvimos mucho gol, movimos muy bien la pelota para generar espacios y lanzar cómodamente.

A mí personalmente me costó mucho la defensa al principio, en ataque también, al principio un juega un poco más tímido, pero cuando agarras confianza te soltás...

- Fuiste el goleador ¿Qué significa ese logro para vos?

Me pone muy contento haber salido goleador del torneo porque eso le da un plus importante a la temporada, te motiva para el año que viene volver a competir y hacerlo mejor, superarme, porque voy a querer hacer más para no solo mejorar la actuación sino también poder salir campeón, que es lo que más me gustaría.

Pena anotó 67 goles en 8 partidos de la Liga Municipal de Villa María.

- ¿Qué se viene el próximo año? ¿Van a volver a jugar esa Liga? ¿De que depende?

La idea que tenemos es volver a jugar en esta liga porque es muy competitiva, somos muy parejos, los partidos que hemos perdido o ganado lo hicimos por uno o dos goles de diferencia, partidos que se definieron en el último segundo y eso nos gustó mucho, estamos todos muy motivados para el año que viene, queremos sacarnos la espina de este año porque estuvimos muy cerca de jugar la final y sabemos depende de nosotros, del grupo, somo un plantel corto pero tenemos la idea de que se sumen los que están entrenando y gente nueva que quiera venir también es bienvenida.

Compromiso. "Déjame felicitar a todos mis compañeros porque lo hacemos por pasión y por gusto, es muy difícil tener que viajar todos los domingos, entrenar, llegar tarde de los viajes, es desgastante y el compromiso que tuvieron fue muy grande, quiero felicitarlos a ellos también, sobre todo por el tema económico porque hay chicos que no trabajan y dejaron muchas cosas de lado para estar, para viajar y para competir, eso te da ganas de esforzarte y prepararte muy bien para el año que viene para traer el campeonato que es lo que queremos todos", apuntó Pena.