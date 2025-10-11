Diego Mondino, defensor central oriundo de San Francisco, jugará esta tarde con Gimnasia y Esgrima de Mendoza la gran final de la Primera Nacional ante Deportivo Madryn, en busca del primer ascenso a la Liga Profesional 2026. El partido se disputará a partir de las 17:00 en el estadio de Platense, en Vicente López, y contará con arbitraje de Nicolás Ramírez y asistencia de VAR.

Según consignó TyC Sports, el encuentro definirá al campeón de la categoría entre los ganadores de las zonas A y B del torneo. Gimnasia, dirigido por Ariel Broggi, llega a esta instancia como líder de su grupo tras una destacada campaña con 17 triunfos, 12 empates y apenas 5 derrotas.

Del otro lado, el equipo de Leandro Gracián, Deportivo Madryn, terminó primero en la Zona A con 60 puntos y buscará consolidar su ascenso tras haber sido una de las revelaciones del torneo.

Antes del inicio del encuentro se realizará un minuto de silencio en homenaje a Miguel Ángel Russo, exentrenador de Vélez, Boca y Rosario Central, entre otros clubes, quien falleció el miércoles a los 69 años.

El partido podrá verse en vivo por TyC Sports.