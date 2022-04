Sociedad Sportiva Devoto estiró este domingo su ventaja en la cima de la tabla de la Zona Centro de la Liga Regional porque derrotó en su casa a Proyecto Crecer.

El equipo que conduce Julián Mercol se impuso por 2 a 0 en el estadio Centenario con goles de Julio Gavatorta y Nicolás Ramallo. En reserva fue victoria del "proye" por 1 a 0.

En el otro juego de la fecha, Cultural La Francia cayó con El Trébol de El Tío en condición de visitante por 2 a 1.

Cabe recordar que a primera hora del domingo el clásico entre Antártida Argentina y Sportivo Belgrano quedó igualado 0 a 0 en el estadio "Darío N. Jular".

Tabla

1. SS Devoto 13 pts.

2. Antártida Arg. 7 pts.

3. Cult. La Francia 6 pts.

4. Sportivo Belgrano 6 pts.

5. 8 de Diciembre 4 pts.

6. El Trébol BC 3 pts.

7. Proyecto Crecer 2 pts.

6° fecha

Cult. La Francia vs. 8 de Diciembre

Sportivo Belgrano vs. El Trébol

Proyecto Crecer vs. Antártida Arg.

Libre: SS Devoto