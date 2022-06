La joven nadadora Delfina Pignatiello (22) anunció este viernes que se aleja del deporte competitivo profesional. Lo hizo a través de una publicación en su cuenta de instagram donde dejó un emotivo mensaje.

Pignatiello compitió en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 representando a nuestro país, desde allí su vida tomó otro camino y tras ser víctima de bullying en redes sociales dedicó a explotar otras facetas de su vida personal.

Participó en tres mundiales, dos de ellos juveniles (2015, 2017) y uno de mayores (2016) donde obtuvo el sexto puesto en Piscina Corta.

En 2017, participó en el Campeonato Mundial Junior realizado en Indianápolis (Estados Unidos) donde se proclamó bicampeona en 800 y 1500 metros libre. Además, ganó la medalla de plata en 400 metros libre.

En los Juegos Suramericanos de la Juventud de 2017, fue abanderada de la delegación y obtuvo tres medallas de oro, tres de plata y dos de bronce. También obtuvo dos medallas de plata en los Juegos Olímpicos de la Juventud 2018 en 400 y 800 metros libre.

En los Juegos Panamericanos de 2019, obtuvo la medalla de oro en 400, 800 y 1500 metros libres, convirtiéndose así en la primera nadadora argentina en ganar tres medallas de oro en Juegos Panamericanos.​Por su gran rendimiento, fue la abanderada de la delegación nacional en la ceremonia de clausura.

Por otro lado, en el Tour Mare Nostrum de 2019 hizo las mejores Marcas de su carrera: 15:51:68 en 1500 metros libres (medalla de oro y récord sudamericano), 8:24.33 en 800 metros libres (medalla de plata y récord sudamericano) y 4:06:61 en 400 metros libres (medalla de plata y récord argentino).

En los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 participó en los 1500 metros libres quedando en 29ª posición con un tiempo de 16:33:69 y en los 800 metros libres quedando en la 27ª posición con un tiempo de 8:44:85.19​20​

Pignatiello posee el récord absoluto argentino en 200, 400, 800 y 1500 metros libres.

El anuncio

En mi corazón quedará para siempre el orgullo, la alegría y el honor de haber representado nuestra celeste y blanca estos años con tanta pasión. Ahora quisiera contarles que hace unos meses tome la decisión de hacer un paso al costado del alto rendimiento y la competencia. El deporte forma parte de mi vida desde otro lado, sigo nadando y estar en el agua seguirá siendo siempre mi lugar en el mundo. Me compré una cámara de fotos y emprendí un camino artístico el cual estoy explorando con mucha curiosidad, ganas de aprender y seguir creciendo. Me hace muy feliz y me hizo soñar devuelta.

Gracias a quienes me acompañaron hasta aquí y quienes elijan seguir haciéndolo.

Siempre los alenté a perseguir sus sueños. Hoy agrego: anímense también a patear tableros y arrancar un nuevo juego! Elijan siempre su camino de corazón, con amor, valentía y dedicación. Ojalá se conviertan en el niñx que siempre quisieron ser ❤️ Delfi