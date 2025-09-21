La sanfrancisqueña Lucía Ballari (18) afronta un nuevo capítulo en su joven pero intensa carrera deportiva: será parte de Bochas Sport Club de Colonia Caroya en la próxima Liga Nacional Femenina. La llegada a la institución cordobesa, que debutará en la máxima categoría, significa para ella un desafío cargado de responsabilidad, pero también de ilusión. Detrás de este presente se esconde un recorrido forjado a base de esfuerzo, viajes, cambios de clubes, citaciones a selecciones y el incondicional apoyo de su familia. Una historia que comenzó en las canchas de mini básquet de la ciudad y que hoy la proyecta al nivel más alto del país.

“Para mí esto es un nuevo desafío, otro aprendizaje, con mucha más responsabilidad y compromiso, pero algo súper lindo de vivir”, asegura Lucía, a El Periódico, que llega a Bochas luego de una gran temporada en Centro Español de Plottier, donde se consolidó como una de las goleadoras del equipo. Allí encontró un lugar clave para crecer en lo deportivo y también sanar en lo personal. “Me sentí muy querida, apoyada, mi confianza volvió a crecer y creo que todo eso ayudó a tomar la decisión que tomé hoy”, cuenta.

Su historia con la naranja empezó temprano. Tenía apenas seis años cuando se sumó a San Isidro, tras una visita de profesores a su colegio. Después pasó a Tiro y Gimnasia de la mano de su entrenadora Julieta Novaretto, con quien dio los primeros pasos en un básquet femenino que todavía no tenía tanta competencia local. En 2019, a los 12 años, recibió su primera gran citación: integrar la selección de Córdoba U13 para disputar un Argentino en San Luis. Ese mismo año también representó a la selección de San Francisco.

El sueño de ser jugadora profesional

La pandemia de 2020 frenó competencias, pero no su crecimiento. Desde casa entrenó con profesores de Brinkmann y hasta con una academia de Buenos Aires, lo que le permitió mejorar su técnica y sumar nuevas experiencias. Un año después, con 14 años, fue convocada al Proyecto Nacional Formativo (PNF 2028) de la Confederación Argentina y también tuvo la oportunidad de entrenar en el CeNARD con la preselección argentina U16. “Si bien no quedé en el plantel, fue algo maravilloso”, recuerda.

En 2021 y 2022, su camino la llevó a jugar en Centro Social de Brinkmann y en Libertad de Sunchales, donde sumó títulos provinciales, participó de torneos asociativos y vistió las camisetas de las selecciones rafaelina y de Santa Fe, con la que se consagró campeona del torneo Basketland. En paralelo, nunca dejó de entrenar en el gimnasio ni de contar con el respaldo de su familia.

El 2023 marcó un nuevo punto de inflexión: volvió a San Isidro para competir en U17, pero a mitad de año se mudó a Villa María para jugar en Ameghino. Allí vivió su primer roce directo con el profesionalismo: entrenamientos triples, convivencia con jugadoras de selección y extranjeras, y hasta su debut en Liga Nacional con apenas 16 años, frente a Riachuelo de La Rioja. “Fue hermoso, empecé a vivir mi sueño de ser jugadora profesional”, recuerda.

Una experiencia transformadora

En 2024 vistió la camiseta de San José de Mendoza y continuó sumando experiencia en torneos federales y provinciales. Más tarde se mudó a Neuquén, donde defendió a Centro Español de Plottier, un paso clave en lo deportivo y en lo personal, ya que significó su primera experiencia lejos de casa en avión, con nuevas responsabilidades y crecimiento constante.

Hoy, con todo ese recorrido a cuestas, Ballari se prepara para vestir los colores de Bochas en su debut absoluto en la Liga Nacional. Sabe que la exigencia será mayor, pero también que llega lista para afrontarla. “Esta Liga ya viene con mucha más responsabilidad sobre mí, pero no dejo que me presione. Pienso disfrutarlo y aprender al máximo”, dice con madurez.

Los objetivos personales, asegura, son cortos pero claros: “Seguir creciendo, aprender de mis compañeras, esforzarme el doble porque sigo siendo de las más chicas, disfrutar y usar todo lo lindo que viví como impulso para esta Liga”, cierra Lucía.